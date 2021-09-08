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Дальнее зарубежье 08.09.2021 17:41

Минздрав ФРГ обеспокоен недостаточным количеством вакцинированных от коронавируса граждан

Министр здравоохранения ФРГ Йенс Шпан квалифицировал ситуацию с коронавирусом "пандемией не привитых".

"То, что мы сейчас наблюдаем - это пандемия не привитых", - сказал Шпан в среду журналистам в Берлине, подчеркнув, что большинство пациентов с коронавирусом в больницах сейчас - люди, которые по разным причинам оказались без прививок.

Глава института имени Роберта Коха Лотар Вилер, в свою очередь, заявил, что пандемия еще не прошла. "Наблюдаемая в настоящее время четвертая волна осенью может дать молниеносную вспышку", - считает Вилер.

"Чем больше будет привитых граждан, тем быстрее пройдет пандемия и четвертая волна", - добавил руководитель института.

Шпан и Вилер призвали немцев пройти вакцинацию.

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ФРГ, КОРОНАВИРУС, МИНЗДРАВ, ОЦЕНКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]