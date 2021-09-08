Минздрав ФРГ обеспокоен недостаточным количеством вакцинированных от коронавируса граждан

Министр здравоохранения ФРГ Йенс Шпан квалифицировал ситуацию с коронавирусом "пандемией не привитых".

"То, что мы сейчас наблюдаем - это пандемия не привитых", - сказал Шпан в среду журналистам в Берлине, подчеркнув, что большинство пациентов с коронавирусом в больницах сейчас - люди, которые по разным причинам оказались без прививок.

Глава института имени Роберта Коха Лотар Вилер, в свою очередь, заявил, что пандемия еще не прошла. "Наблюдаемая в настоящее время четвертая волна осенью может дать молниеносную вспышку", - считает Вилер.

"Чем больше будет привитых граждан, тем быстрее пройдет пандемия и четвертая волна", - добавил руководитель института.

Шпан и Вилер призвали немцев пройти вакцинацию.