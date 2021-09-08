Число пострадавших от взрыва в доме в Ногинске достигло 13 человек

Тринадцать человек пострадали, из них шестеро госпитализированы в результате взрыва в девятиэтажном доме в подмосковном Ногинске, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
"Всего пострадали 13 человек, из них двое детей, также ещё семь обратились за помощью в связи со стрессовым состоянием. Им оказана помощь на месте. Госпитализированы шесть человек", - сказал собеседник агентства.
Одного из пострадавших при взрыве газа в девятиэтажном доме в Ногинске переведут на дальнейшее лечение в НМИЦ хирургии им. Вишневского, сообщила главный врач Ногинской Центральной районной больницы Елена Тихонова.
"В общей сложности было семь обратившихся. Одна женщина с лёгкими ранениями от госпитализации отказалась, была отправлена на амбулаторное лечение. Один пациент находится сейчас в реанимационном отделении - состояние стабильно тяжёлое", - сказала Тихонова в эфире телеканала "360".
"Там значительная травма, травматический шок, сейчас пациент стабилизирован. Что сказал Андрей Юрьевич (Воробьев - губернатор) - ждём перевода в Вишневского на дальнейшее лечение", - добавила она.
Ранее сообщалось о девяти пострадавших и двух погибших в результате взрыва газа в панельной девятиэтажке в Ногинске. От взрыва обрушилась стена на втором, третьем и четвертом этажах.
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