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Происшествия 08.09.2021 13:58

Число пострадавших от взрыва в доме в Ногинске достигло 13 человек

Тринадцать человек пострадали, из них шестеро госпитализированы в результате взрыва в девятиэтажном доме в подмосковном Ногинске, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"Всего пострадали 13 человек, из них двое детей, также ещё семь обратились за помощью в связи со стрессовым состоянием. Им оказана помощь на месте. Госпитализированы шесть человек", - сказал собеседник агентства.

Одного из пострадавших при взрыве газа в девятиэтажном доме в Ногинске переведут на дальнейшее лечение в НМИЦ хирургии им. Вишневского, сообщила главный врач Ногинской Центральной районной больницы Елена Тихонова.

"В общей сложности было семь обратившихся. Одна женщина с лёгкими ранениями от госпитализации отказалась, была отправлена на амбулаторное лечение. Один пациент находится сейчас в реанимационном отделении - состояние стабильно тяжёлое", - сказала Тихонова в эфире телеканала "360".

"Там значительная травма, травматический шок, сейчас пациент стабилизирован. Что сказал Андрей Юрьевич (Воробьев - губернатор) - ждём перевода в Вишневского на дальнейшее лечение", - добавила она.

Ранее сообщалось о девяти пострадавших и двух погибших в результате взрыва газа в панельной девятиэтажке в Ногинске. От взрыва обрушилась стена на втором, третьем и четвертом этажах.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]