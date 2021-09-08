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СНГ 08.09.2021 15:29

Главным образом на встрече Путина и Лукашенко будет идти речь о двусторонних российско-белорусских отношениях, из международных тем - Афганистан - Песков

Ситуация в Афганистане будет обсуждаться на переговорах президента РФ Владимира Путина и президента Белоруссии Александра Лукашенко, но Москва исходит из того, что основная тема встречи - российско-белорусские отношения, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Безусловно, ситуация в Афганистане - это та тема, которая будет на повестке дня. Конечно, президенты обменяются мнениями, потому что сейчас это в плане международных дел один из ключевых, основных вопросов. Но главным образом мы исходим из того, что речь все-таки пойдет о двусторонних российско-белорусских отношениях", - сказал Песков журналистам, комментируя заявление белорусского президента, который сообщил, что намерен обсудить с президентом России ситуацию в Афганистане.

Отвечая на вопрос, будет ли на переговорах Путина и Лукашенко подниматься тема признания Крыма Белоруссией, он сказал: "Нет, так вопрос не ставится, и президент Путин никогда так вопрос не ставил, это суверенное дело любого государства - желает оно разобраться в сути произошедшего тогда или не желает. Но вы знаете, что президент Путин никогда этот вопрос не затрагивает".

По словам пресс-секретаря президента, по итогам переговоров Путина и Лукашенко не запланировано подписание каких-либо документов, но на пресс-конференции лидеры России и Белоруссии проинформируют о вопросах, которые были на повестке дня.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]