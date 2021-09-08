Во Франции начинают судебный процесс в отношении 20 подозреваемых в организации терактов в Париже в ноябре 2015 года

В Париже в среду начинался судебный процесс по делу о терактах в Париже в ноябре 2015 года, сообщают французские СМИ.
Слушания стартуют в 12:30 по местному времени (13:30 мск).
Фигурантами этого дела стали 20 человек, среди которых - единственный оставшийся в живых непосредственный участник терактов Салах Абдеслам. Его обвиняют в убийстве погибших в результате нападения террористов людей.
Абдеслам и еще 13 фигурантов будут принимать очное участие в судебных заседаниях. Судебные разбирательства в отношении остальных шести человек пройдут без них. Предполагается, что пятеро из так и не арестованных обвиняемых были убиты во время авиаударов в Сирии.
Французские СМИ отмечают, что это беспрецедентный судебный процесс, в частности из-за его продолжительности. Слушания будут длиться как минимум 145 дней, истцами выступают более 1,8 тыс. человек, представляющих десятки разных национальностей. За время слушаний планируется выступление около 300 свидетелей, а также бывшего президента Франции Франсуа Олланда.
"Судебный процесс беспрецедентен по эмоциональной напряженности и своей продолжительности... Проведение процесса такого масштаба представляет собой уникальный вызов, связанный, в частности с продолжающейся пандемией и террористической угрозой, которая остается на высоком уровне", - сообщает телеканал "Франс 24".
В среду территория вокруг здания суда была оцеплена, там дежурят сотрудники полиции со служебными собаками.
Подготовка к началу этого судебного процесса заняла около двух лет- для него была возведена специальная комната для заседаний с повышенными мерами безопасности. Одновременно в ней могут находиться до 550 человек. Запись процесса будет вестись с восьми камер, расположенных в этом зале.
Фигурантам этого дела предъявлены различные обвинения. Основная часть подсудимых, по мнению следствия, оказывали логистическую поддержку при планировании терактов.
Вечером 13 ноября 2015 года террористы совершили серию нападений на улицах в Париже, в концертном зале "Батаклан" и возле стадиона "Стад де Франс". У нападавших было автоматическое оружие, а также закрепленные на поясах взрывные устройства. В результате терактов погибли 130 человек, 89 из них - в "Батаклане". Сотни людей получили ранения.
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