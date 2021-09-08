В госдепе США назначили куратора восточноевропейской политики

Администрация президента США Джо Байдена поручила карьерному дипломату с опытом работы в области энергетики Робин Данниган курировать в Госдепартаменте США политику в отношении Центральной и Восточной Европы, сообщило "Радио Свободы/Радио свободной Европы" ("Радио Свободы" признано в РФ иностранным агентом).
"Данниган, которая с 2014 по 2017 год занимала должность заместителя помощника секретаря по энергетической дипломатии в Бюро энергетических ресурсов Госдепартамента, будет способствовать формированию политики в отношении Украины, Беларуси и Молдовы, а также Польши, Венгрии и Чехии", - говорится в сообщении.
По данным СМИ, последние три года Данниган работала в посольстве США в Вене, сначала в качестве заместителя главы миссии, а в последнее время - в качестве поверенного в делах в Австрии. На новую должность она вступила 7 сентября.
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