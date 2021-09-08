В Китае положительно оценивают формирование талибами правительства в Афганистане

В МИД Китая считают, что начало работы временного правительства Афганистана приведет к восстановлению порядка и окончанию периода анархии на афганской территории, сообщают в среду европейские СМИ.

"Китай придает большое значение объявлению "Талибана" о создании временного правительства, а также о некоторых важных кадровых договоренностях. Это завершило больше трех недель анархии в Афганистане и стало необходимым шагом для восстановления порядка в стране", - заявил представитель МИД Китая Ван Вэньбинь.

Несмотря на то, что большинство стран пока не торопятся признавать новое правительство Афганистана, власти Китая уже заявили, что готовы строить дружеские отношения с захватившим страну "Талибаном". На прошлой неделе представитель движения рассказал, что Пекин пообещал Афганистану увеличенную гуманитарную помощь, а также помощь в борьбе с пандемией COVID-19.

Ранее во вторник представитель движения "Талибан" Забихулла Муджахид объявил о назначениях в новом правительстве Афганистана. Он сообщил на пресс-конференции, что главой нового правительства станет мулла Мохаммад Хасан Ахунд, а его заместителем - мулла Абдул Гани Барадар.

СМИ обратили внимание, что большинство из 33 человек, получивших высокие должности в правительстве Афганистана, сформированном талибами, находятся под санкциями СБ ООН.