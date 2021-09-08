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Дальнее зарубежье 08.09.2021 16:43

В Китае положительно оценивают формирование талибами правительства в Афганистане

В МИД Китая считают, что начало работы временного правительства Афганистана приведет к восстановлению порядка и окончанию периода анархии на афганской территории, сообщают в среду европейские СМИ.

"Китай придает большое значение объявлению "Талибана" о создании временного правительства, а также о некоторых важных кадровых договоренностях. Это завершило больше трех недель анархии в Афганистане и стало необходимым шагом для восстановления порядка в стране", - заявил представитель МИД Китая Ван Вэньбинь.

Несмотря на то, что большинство стран пока не торопятся признавать новое правительство Афганистана, власти Китая уже заявили, что готовы строить дружеские отношения с захватившим страну "Талибаном". На прошлой неделе представитель движения рассказал, что Пекин пообещал Афганистану увеличенную гуманитарную помощь, а также помощь в борьбе с пандемией COVID-19.

Ранее во вторник представитель движения "Талибан" Забихулла Муджахид объявил о назначениях в новом правительстве Афганистана. Он сообщил на пресс-конференции, что главой нового правительства станет мулла Мохаммад Хасан Ахунд, а его заместителем - мулла Абдул Гани Барадар.

СМИ обратили внимание, что большинство из 33 человек, получивших высокие должности в правительстве Афганистана, сформированном талибами, находятся под санкциями СБ ООН.

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Тэги: КИТАЙ, АФГАНИСТАН, ПРАВИТЕЛЬСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]