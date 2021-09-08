Прокуратура Евлаха возбудила уголовное дело по факту присвоения госсредств в одной из городских школ

Евлахская районная прокуратура возбудила уголовное дело по факту хищения денежных средств в средней школе поселка Иреванлы города Евлах.
"Евлахская районная прокуратура на основании материалов, Минфина провела расследование по фактам нарушений, имевших место в средней школе поселка Иреванлы г. Евлах. В ходе расследования появились основательные подозрения в том, что должностное лицо или лица данной школы в 2016-2021гг присвоили денежные средства на общую сумму 44,434 тыс. манат, перечисляемые на зарплатные карты нескольких лиц, не осуществлявших трудовую деятельность", - говорится в сообщении Генпрокуратуры.
Ведомство отмечает, что по данному факту возбуждено уголовное дело по статьям 179.2.3 и 179.2.4 УК Азербайджана (хищение, совершенное лицом с использованием служебного положения с причинением значительного ущерба).
"Принимаются необходимые следственные меры для выяснения деталей преступления и привлечения виновных к ответственности", - сообщается в информации.
Э.Шафиев
·
Путин и глава Евросовета обсудили Карабах
Угрозой миру в регионе является не азербайджано-турецкие учения в Лачыне, а многолетние территориальные претензии Еревана - МИД Азербайджана
ВВС Азербайджана и Турции выполнили маневры по нанесению ударов по средствам ПВО и наземным целям условного противника
Delta, Chevron и Google заключили соглашение о партнерстве в анализе экологически чистого авиатоплива
Поставки газа по Северному потоку 2 ожидаются с 1 октября - Bloomberg
MIDA направит более 210 тыс. манатов на подготовку проектной документации ЖК в Лянкаране
Президент Азербайджана выделил 1,4 млн манатов на бурение артезианских скважин в 7 районах
СХПП направит около 8,7 млн манатов на проектные работы в Агдамском промпарке
Минздрав ФРГ обеспокоен недостаточным количеством вакцинированных от коронавируса граждан
Лукашенко внёс в парламент Белоруссии законопроект о приостановке соглашения с ЕС о реадмиссии
В Китае положительно оценивают формирование талибами правительства в Афганистане
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
Азербайджан для Великобритании один из самых перспективных партнеров
Вусал Гасымлы: Строительный бум в Карабахе может оживить всю экономику Азербайджана
Caspian Energy Club организовал очередной “Online B2G Forum” с участием Фуада Гейдарова
Студент, показавший самые высокие результаты в Азербайджане на вступительных экзаменах, выбрал Бакинскую высшую школу нефти
В Азербайджане осенью пройдут 4 международные выставки
В Баку в июне пройдут международные выставки в сфере АПК
Azexport организует международный форум Baku Transit Forum 2021: Smart City
Мировые СМИ, как ни в чем не бывало, продолжают ссылаться на армянские источники и ньюсмейкеров, позабыв их 44-дневное фейкометство – политолог
Ключевые приоритеты Узбекистана по всестороннему развитию транспортных коридоров в Центральной Азии
Баку и дальше будет жестко пресекать попытки нового правительства Пашиняна «играть в пятнашки» в вопросе Карабаха – российский политолог