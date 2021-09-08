Прокуратура Евлаха возбудила уголовное дело по факту присвоения госсредств в одной из городских школ

Евлахская районная прокуратура возбудила уголовное дело по факту хищения денежных средств в средней школе поселка Иреванлы города Евлах.

"Евлахская районная прокуратура на основании материалов, Минфина провела расследование по фактам нарушений, имевших место в средней школе поселка Иреванлы г. Евлах. В ходе расследования появились основательные подозрения в том, что должностное лицо или лица данной школы в 2016-2021гг присвоили денежные средства на общую сумму 44,434 тыс. манат, перечисляемые на зарплатные карты нескольких лиц, не осуществлявших трудовую деятельность", - говорится в сообщении Генпрокуратуры.

Ведомство отмечает, что по данному факту возбуждено уголовное дело по статьям 179.2.3 и 179.2.4 УК Азербайджана (хищение, совершенное лицом с использованием служебного положения с причинением значительного ущерба).

"Принимаются необходимые следственные меры для выяснения деталей преступления и привлечения виновных к ответственности", - сообщается в информации.

Э.Шафиев

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