Цены на нефть уверенно повышаются

Цены на нефть эталонных марок ускорили рост в ходе торгов в среду, в центре внимания трейдеров остается ситуация с добычей в Мексиканском заливе.
Стоимость ноябрьских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:26 в среду составляет $72,58 за баррель, что на $0,89 (1,24%) выше цены на закрытие предыдущей сессии.
Цена фьючерсов на WTI на октябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $69,38 за баррель, что на $1,03 (1,51%) выше итогового значения предыдущей сессии.
Поддержку котировкам оказывают признаки сохранения сбоев в добыче нефти в Мексиканском заливе, поскольку производители пока все еще не смогли восстановить деятельность на прежнем уровне спустя девять дней после поразившего регион урагана "Ида", пишет Trading Economics. Остается приостановленной работа мощностей, обеспечивающих около 80% добычи в США в регионе. Рынок уже недосчитался около 17,5 млн баррелей нефти.
Трейдеры ждут публикации данных Американского института нефти (API) о запасах сырья в США. API получает информацию от операторов НПЗ, нефтехранилищ и трубопроводов на добровольной основе.
В четверг еженедельный доклад о коммерческих запасах нефти, бензина и дистиллятов в стране опубликует Минэнерго США.
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