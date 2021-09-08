Путин и глава Евросовета обсудили Карабах

Президент РФ Владимир Путин в ходе состоявшегося телефонного разговора с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем обсудил Карабах, сообщила пресс-служба Кремля.
"При рассмотрении ситуации вокруг Карабаха, президент РФ по просьбе Мишеля информировал о предпринимаемых шагах по реализации положений трехсторонних договоренностей от 9 ноября 2020 года и 11 января 2021 года", - добавили в пресс-службе.
Глава Евросовета Шарль Мишель в своем аккаунте в Твиттере также сообщил, что в ходе разговора с Путиным обсудил карабахское урегулирование.
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