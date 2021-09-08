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Карабах 08.09.2021 16:20

Путин и глава Евросовета обсудили Карабах

Президент РФ Владимир Путин в ходе состоявшегося телефонного разговора с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем обсудил Карабах, сообщила пресс-служба Кремля.

"При рассмотрении ситуации вокруг Карабаха, президент РФ по просьбе Мишеля информировал о предпринимаемых шагах по реализации положений трехсторонних договоренностей от 9 ноября 2020 года и 11 января 2021 года", - добавили в пресс-службе.

Глава Евросовета Шарль Мишель в своем аккаунте в Твиттере также сообщил, что в ходе разговора с Путиным обсудил карабахское урегулирование.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, ПУТИН, ЕВРОСОЮЗ, КАРАБАХ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]