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Туризм 08.09.2021 19:35

Туристы на Кубе будут проходить экспресс-тестирование в гостиницах

Власти Кубы изменили правила въезда для иностранных туристов: теперь экспресс-тестирование на антиген коронавируса прибывающие будут проходить не в аэропорту, а в отеле, сообщает в среду Ассоциация туроператоров России (АТОР).

"С 8 сентября 2021 года изменились правила въезда на Кубу. Так, экспресс-тестирование на коронавирус теперь делается не в аэропорту, а непосредственно по прибытии туристов в отель. Это будет быстрый тест на антиген: его результат будет готов через 15 минут", - рассказали в ассоциации.

Как отметили в АТОР, протокол применяется в аэропортах Варадеро и Кайо-Коко.

Если результат экспресс-теста отказался положительным, то туристу придется сдать дополнительно ПЦР-тест. При необходимости путешественника могут отправить для наблюдения и лечения в изоляционный центр, в более тяжких случаях его госпитализируют.

В настоящее время для въезда на Кубу россиянам нужен отрицательный ПЦР-тест на коронавирус, сделанный не ранее чем за 72 часа до вылета. По прилету каждому туристу делается еще один тест. Кроме того, туристы по прибытии на Кубу должны подтвердить наличие медицинской страховки от COVID-19 (при необходимости ее можно купить в аэропорту за $30). Каждого прибывшего тестируют на коронавирус.

Ранее власти Кубы объявили о готовности отменить с 15 ноября обязательные ПЦР-тесты для туристов по прибытии и проводить их выборочно.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]