В Азербайджане вторые сутки число выздоровевших от COVID-19 значительно превышает число заболевших, за сутки скончалось 39 человек

За минувшие сутки коронавирус в Азербайджане выявлен у 2 тыс. 557 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 450,282 тыс., сообщает в среду республиканский оперативный штаб.

Накануне сообщалось о 2 тыс. 447 случаях заражения.

За сутки от коронавирусной инфекции скончалось 39 человек (накануне - 41). Общее число жертв COVID-19 в Азербайджане составляет 5 тыс. 959.

От COVID-19 вылечились 393,569 тыс. (+3 тыс.592 за сутки).

В настоящее время на лечении и карантине находятся 50 тыс. 754 человек.

За сутки медики провели 15 тыс. 220 тестов на коронавирус против 15 тыс. 530 накануне. Всего в стране с начала пандемии сделано 4 млн 593,82 тыс. тестов на COVID-19.

Б.Рустамбеков