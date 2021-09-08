Caspian Energy Club организовал очередной “Online B2G Forum” с участием Фуада Гейдарова

Начальник Государственной Службы Инспекции Труда при Министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджанской Республики Фуад Гейдаров принял участие в традиционном “Online B2G Forum”, организованном Caspian Energy Club. В рамках мероприятия были обсуждены актуальные вопросы и предложения.

Об этом сказал председатель и главный исполнительный директор Caspian Energy Club Тельман Алиев.

Как сообщил Начальник Государственной Службы Инспекции Труда при Министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджанской Республики Фуад Гейдаров, возглавляемая им служба продолжает посредством электронной системы осуществлять контроль над обязательным страхованием сотрудников, которые потеряли трудоспособность в результате несчастных случаев на производстве или по причине профессиональных заболеваний. "На первом этапе упреждающих мер, предпринятых начиная с конца 2020 года по апрель 2021 года, посредством электронной системы были проведены разбирательства в отношении 620 работодателей. Согласно законодательству, приняты меры в отношении 156 работодателей, у которых были выявлены административные правонарушения. В рамках второго этапа, который начался с июля месяца, были проанализированы данные 649 работодателей, и продолжается процесс принятия мер в отношении работодателей, у которых выявлены факты административных правонарушений.

В целом в результате упреждающих и контрольных мер количество договоров обязательного страхования, зарегистрированных в подсистеме, увеличилось на 101 тыс.".

Он также сообщил, что с июля месяца Государственная Служба Инспекции Труда начала проводить онлайн-встречи с работодателями. Цель состоит в том, чтобы просвещать и информировать работодателей в области трудового законодательства, предоставлять прямые ответы на их вопросы, а также обеспечить доступность услуг. До конца года планируется провести 30 встреч. Работодатели, у которых есть вопросы о направлениях деятельности Службы, могут задавать вопросы напрямую сотрудникам Службы, принимая участие на встречах.

Затем Фуад Гейдаров выслушал предложения участников “Online B2G Forum” и ответил на их вопросы.

Председатель и главный исполнительный директор Caspian Energy Club Тельман Алиев поблагодарил Фуада Гейдарова за открытый и искренний диалог. Тельман Алиев также подчеркнул деятельность совместной двусторонней рабочей группы между Государственной службой инспекции труда и Caspian Energy Club.

Отметим, что двусторонняя рабочая группа позволяет регулярно обсуждать и оперативно реагировать на актуальные вопросы, предложения и проблемы.

Caspian Energy Club, объединяющий в своих рядах более 5000 компаний и организаций из 50 стран мира, был создан в июне 2002 года. Основная цель Caspian Energy Club, являющегося активным участником диалога «бизнес-власть», заключается в улучшении инвестиционной и деловой среды в Азербайджане и других странах, где осуществляет деятельность Caspian Energy Club, а также в стимулировании диалога в форматах B2G, B2B и B2C и в активном участии в них.

Caspian Energy Club является международной платформой для бизнес-нетворкинга и регулярно организует различные мероприятия. Штаб-квартира Caspian Energy Club находится в Баку. Caspian Energy Club имеет официальные представительства в Грузии и Казахстане, а также полномочных представителей в разных странах мира.