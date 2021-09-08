Поставки газа по Северному потоку 2 ожидаются с 1 октября - Bloomberg

Начало поставок газа по магистрали "Северный поток 2" ожидается с 1 октября, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с планами "Газпрома".
Спустя два месяца могут заработать обе нитки магистрали.
Сроки начала поступления газа с "Северного потока 2" в ГТС Европы будет по-прежнему зависеть от решения регулятора ФРГ, отмечает Bloomberg.
Морской газопровод "Северный поток 2" мощностью 55 млрд куб. м газа в год проходит от компрессорной станции "Славянская" в Кингисеппском районе Ленинградской области до балтийского побережья Германии. Укладка первой нитки проекта завершилась в июне, второй - в сентябре.
"Газпром" достраивает "Северный поток 2" собственными силами, так как из-за наложенных США санкций его швейцарский подрядчик остановил работу по укладке трубы.
На прошлой неделе председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер заявил: "Ещe до конца этого года в этот отопительный сезон мы с вами можем поставить первый газ по газопроводу "Северный поток 2" на европейский рынок. С российской стороны созданы все необходимые мощности: добычные мощности на Ямале и газотранспортные мощности в северном газотранспортном коридоре".
Путин и глава Евросовета обсудили Карабах
Угрозой миру в регионе является не азербайджано-турецкие учения в Лачыне, а многолетние территориальные претензии Еревана - МИД Азербайджана
ВВС Азербайджана и Турции выполнили маневры по нанесению ударов по средствам ПВО и наземным целям условного противника
В Азербайджане разрешили вакцинацию граждан, переболевших COVID-19 за последние 5 месяцев
В Азербайджане вторые сутки число выздоровевших от COVID-19 значительно превышает число заболевших, за сутки скончалось 39 человек
MIDA направит более 210 тыс. манатов на подготовку проектной документации ЖК в Лянкаране
Президент Азербайджана выделил 1,4 млн манатов на бурение артезианских скважин в 7 районах
СХПП направит около 8,7 млн манатов на проектные работы в Агдамском промпарке
Минздрав ФРГ обеспокоен недостаточным количеством вакцинированных от коронавируса граждан
Лукашенко внёс в парламент Белоруссии законопроект о приостановке соглашения с ЕС о реадмиссии
В Китае положительно оценивают формирование талибами правительства в Афганистане
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
Азербайджан для Великобритании один из самых перспективных партнеров
Вусал Гасымлы: Строительный бум в Карабахе может оживить всю экономику Азербайджана
Caspian Energy Club организовал очередной “Online B2G Forum” с участием Фуада Гейдарова
Студент, показавший самые высокие результаты в Азербайджане на вступительных экзаменах, выбрал Бакинскую высшую школу нефти
В Азербайджане осенью пройдут 4 международные выставки
В Баку в июне пройдут международные выставки в сфере АПК
Azexport организует международный форум Baku Transit Forum 2021: Smart City
Мировые СМИ, как ни в чем не бывало, продолжают ссылаться на армянские источники и ньюсмейкеров, позабыв их 44-дневное фейкометство – политолог
Ключевые приоритеты Узбекистана по всестороннему развитию транспортных коридоров в Центральной Азии
Баку и дальше будет жестко пресекать попытки нового правительства Пашиняна «играть в пятнашки» в вопросе Карабаха – российский политолог