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Здравоохранение 08.09.2021 17:52

В Азербайджане разрешили вакцинацию граждан, переболевших COVID-19 за последние 5 месяцев

Власти Азербайджана разрешили вакцинацию граждан, переболевших COVID-19 за последние пять месяцев.

"Министерство здравоохранения Азербайджана и TABIB сообщают, что граждане, переболевшие коронавирусом за последние пять месяцев, могут пройти вакцинацию", - сообщает Минздрав.

В информации также указывается, что "Иммунный сертификат" действителен на протяжении всего 6 месяцев.

Б.Рустамбеков

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: КОРОНАВИРУС, ВАКЦИНАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]