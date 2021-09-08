В Азербайджане разрешили вакцинацию граждан, переболевших COVID-19 за последние 5 месяцев

Власти Азербайджана разрешили вакцинацию граждан, переболевших COVID-19 за последние пять месяцев.

"Министерство здравоохранения Азербайджана и TABIB сообщают, что граждане, переболевшие коронавирусом за последние пять месяцев, могут пройти вакцинацию", - сообщает Минздрав.

В информации также указывается, что "Иммунный сертификат" действителен на протяжении всего 6 месяцев.

Б.Рустамбеков