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Дальнее зарубежье 08.09.2021 19:47

Статуя генерала конфедератов Роберта Ли демонтирована в Ричмонде

С центральной улицы американского города Ричмонда (штат Вирджиния) в среду убрана конная статуя генерала армии конфедератов Роберта Ли, сообщает Huffington Post.

Демонтаж статуи, которая украшала город с 1890 года, прошел под приветственное улюлюканье собравшейся толпы.

Ранее решение о демонтаже статуи принял верховный суд Вирджинии.

За последнее время в ряде городов США снесено или демонтировано большое количество монументов, воздвигнутых в память южан-конфедератов, воевавших с северянами в гражданскую войну 1861-1865 гг.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]