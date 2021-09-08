Статуя генерала конфедератов Роберта Ли демонтирована в Ричмонде

С центральной улицы американского города Ричмонда (штат Вирджиния) в среду убрана конная статуя генерала армии конфедератов Роберта Ли, сообщает Huffington Post.
Демонтаж статуи, которая украшала город с 1890 года, прошел под приветственное улюлюканье собравшейся толпы.
Ранее решение о демонтаже статуи принял верховный суд Вирджинии.
За последнее время в ряде городов США снесено или демонтировано большое количество монументов, воздвигнутых в память южан-конфедератов, воевавших с северянами в гражданскую войну 1861-1865 гг.
Мушфиг Мамедов: обмен опытом между военнослужащими Азербайджана и Турции представляет исключительную значимость
Руководство Министерства обороны Азербайджана посетило воинскую часть войск связи
Минэнерго США немного понизило прогноз цены нефти Brent в 2021г - до $68,6/барр
Власти Азербайджана планируют в 2022-2025гг сокращать трансферты из Госнефтефонда в госбюджет
Власти Азербайджана прогнозируют снижение к 2026г размера госдолга до 19% ВВП
Туристы на Кубе будут проходить экспресс-тестирование в гостиницах
В Азербайджане разрешили вакцинацию граждан, переболевших COVID-19 за последние 5 месяцев
В Азербайджане вторые сутки число выздоровевших от COVID-19 значительно превышает число заболевших, за сутки скончалось 39 человек
MIDA направит более 210 тыс. манатов на подготовку проектной документации ЖК в Лянкаране
Президент Азербайджана выделил 1,4 млн манатов на бурение артезианских скважин в 7 районах
СХПП направит около 8,7 млн манатов на проектные работы в Агдамском промпарке
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
Азербайджан для Великобритании один из самых перспективных партнеров
Вусал Гасымлы: Строительный бум в Карабахе может оживить всю экономику Азербайджана
Caspian Energy Club организовал очередной “Online B2G Forum” с участием Фуада Гейдарова
Студент, показавший самые высокие результаты в Азербайджане на вступительных экзаменах, выбрал Бакинскую высшую школу нефти
В Азербайджане осенью пройдут 4 международные выставки
В Баку в июне пройдут международные выставки в сфере АПК
Azexport организует международный форум Baku Transit Forum 2021: Smart City
Мировые СМИ, как ни в чем не бывало, продолжают ссылаться на армянские источники и ньюсмейкеров, позабыв их 44-дневное фейкометство – политолог
Ключевые приоритеты Узбекистана по всестороннему развитию транспортных коридоров в Центральной Азии
Баку и дальше будет жестко пресекать попытки нового правительства Пашиняна «играть в пятнашки» в вопросе Карабаха – российский политолог