Статуя генерала конфедератов Роберта Ли демонтирована в Ричмонде

С центральной улицы американского города Ричмонда (штат Вирджиния) в среду убрана конная статуя генерала армии конфедератов Роберта Ли, сообщает Huffington Post.

Демонтаж статуи, которая украшала город с 1890 года, прошел под приветственное улюлюканье собравшейся толпы.

Ранее решение о демонтаже статуи принял верховный суд Вирджинии.

За последнее время в ряде городов США снесено или демонтировано большое количество монументов, воздвигнутых в память южан-конфедератов, воевавших с северянами в гражданскую войну 1861-1865 гг.