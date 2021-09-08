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Оборона 08.09.2021 19:59

Руководство Министерства обороны Азербайджана посетило воинскую часть войск связи

Руководство Министерства обороны Азербайджана посетило одну из воинских частей войск связи, говорится в сообщении оборонного ведомства.

"Руководящий состав Министерства обороны осмотрел лаборатории, предназначенные для текущего и среднего ремонта средств связи и техники, а также другие служебные, административные помещения и склады. Министру обороны Закиру Гасанову было доложено об оснащении, назначении и боевых возможностях командно-штабных машин на базе принятых на вооружение различных видов колесных транспортных средств, предназначенных для управления боевыми действиями", - отмечается в сообщении.

Глава Минобороны дал поручения командованию по дальнейшему совершенствованию работы средств связи в азербайджанской армии.

А.Салаева

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]