Руководство Министерства обороны Азербайджана посетило воинскую часть войск связи

Руководство Министерства обороны Азербайджана посетило одну из воинских частей войск связи, говорится в сообщении оборонного ведомства.

"Руководящий состав Министерства обороны осмотрел лаборатории, предназначенные для текущего и среднего ремонта средств связи и техники, а также другие служебные, административные помещения и склады. Министру обороны Закиру Гасанову было доложено об оснащении, назначении и боевых возможностях командно-штабных машин на базе принятых на вооружение различных видов колесных транспортных средств, предназначенных для управления боевыми действиями", - отмечается в сообщении.

Глава Минобороны дал поручения командованию по дальнейшему совершенствованию работы средств связи в азербайджанской армии.

А.Салаева