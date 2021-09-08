Руководство Министерства обороны Азербайджана посетило воинскую часть войск связи

Руководство Министерства обороны Азербайджана посетило одну из воинских частей войск связи, говорится в сообщении оборонного ведомства.
"Руководящий состав Министерства обороны осмотрел лаборатории, предназначенные для текущего и среднего ремонта средств связи и техники, а также другие служебные, административные помещения и склады. Министру обороны Закиру Гасанову было доложено об оснащении, назначении и боевых возможностях командно-штабных машин на базе принятых на вооружение различных видов колесных транспортных средств, предназначенных для управления боевыми действиями", - отмечается в сообщении.
Глава Минобороны дал поручения командованию по дальнейшему совершенствованию работы средств связи в азербайджанской армии.
А.Салаева
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