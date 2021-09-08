Минск отклонил претензии Евросоюза в причастности к росту потока мигрантов через белорусскую границу

В Министерстве иностранных дел Беларуси заявили, что республика не имеет отношения к росту миграционных потоков через ее границы.

"Мы не имеем ничего общего с истинными причинами роста потоков миграции из проблемных регионов. А вот страны ЕС как участники известных коалиций имеют к этому прямое отношение", - заявил в среду пресс-секретарь белорусского МИД Анатолий Глаз, которого цитирует агентство БЕЛТА.

"Пытаться утверждать, что Беларусь каким-то образом причастна к росту количества переходов границы, по меньшей мере, некомпетентно и непрофессионально", - сказал Глаз.

По словам пресс-секретаря, геополитически Беларусь не может влиять на выбор путей и пунктов назначения миграции. "Интересно звучит утверждение ЕС об отсутствии объективных причин для роста количества нелегальных переходов... Полагаю, это они могли бы рассказать гражданам стран-доноров, прежде всего, в актуальной ситуации - Афганистану", - заявил Глаз.

Он заявил, что для Беларуси важнейшей задачей остается защита границ. "Мы довели до европейской стороны конкретные статистические данные, отражающие системные усилия белорусских пограничников по пресечению каналов незаконной миграции. К сожалению, аналогичных сведений, подкрепленных цифрами, от европейской стороны мы не услышали", - сказал Глаз.

Он напомнил, что ЕС в прошлом году первым прекратил сотрудничество с Беларусью по вопросам миграции и трансграничного сотрудничества." Именно ЕС с апреля не отвечает на наши предложения о проведении консультаций по проблематике миграции", - добавил Глаз.

"Так кто же на самом деле политизирует вопросы миграции, разбрасываясь ультиматумами, вводя санкции и обусловливая политическими требованиями возобновление полноценного сотрудничества, в том числе по вопросам границы? Ответ очевиден", - заявил представитель МИД.

Глаз подтвердил готовность Минска к конструктивному взаимодействию и сотрудничеству с ЕС по данной проблематике: "Граница для нас - всегда линия сотрудничества, а не разногласий".

Граничащие с Беларусью страны ЕС - Литва, Латвия и Польша столкнулись с резко возросшим потоком нелегальных мигрантов, в основном граждан Ирака, проникающих через границу с белорусской территории. В Евросоюзе назвали происходящее "гибридной агрессией белорусского режима".