Минэкономики Азербайджана улучшило прогноз роста ВВП на 2021г до 4,6%, на 2022-2025гг среднегодовой рост прогнозируется на уровне выше 4%

Министерство экономики Азербайджана улучшило прогноз роста ВВП страны на 2021 год до 4,6% с 3,4%.

Обновленные макроэкономические прогнозы на 2021 год и на 2022-2025гг опубликованы министерство финансов, сообщает «Интерфакс-Азербайджан».

В документе отмечается, что согласно оценкам Минэкономики, в 2021 году номинальный объем ВВП Азербайджана составит 82,3 млрд манатов. При этом реальный рост в нефтегазовом секторе составит 3,2%, в ненефтяном – 5,2%.

Согласно прогнозам, в 2022 год рост ВВП Азербайджана составит 4%, в 2023г – 5,3%, в 2024г – 3,7%, в 2025г – 3,1%. Таким образом, в 2022-2025гг среднегодовой темп роста ВВП составит 4,025%.

По оценкам Минэкономики, в 2022 году рост в нефтяном секторе составит 1,8%, в 2023г – 4,6%, в 2024г – 0,9%, в 2025г – спад будет на уровне 1,5%.

В 2022 году рост ненефтяного ВВП Азербайджана прогнозируется на уровне 5,1%, в 2023г – 5,6%, в 2024г – 4,9%, в 2025г – 5%.

Согласно базовому сценарию Минэкономики, средняя цена на нефть в 2021-2022гг составит $55 за баррель, в 2023-2025гг – $50 за баррель.

По оценкам Минэкономики в 2021 году удельный вес ненефтяного ВВП составит 67%, в 2025г – этот показатель достигнет 72,9%.

Спад ВВП Азербайджана в 2020 году составил 4,3% из-за COVID-19.

Минэкономики Азербайджана на 2021 год прогнозировало рост ВВП на уровне 3,4%, среднюю цену на нефть на уровне $40 за баррель.

А.Азизов