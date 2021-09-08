Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0131 RUR   0.0232 GBR   2.3427 TRY   0.2037

Цена на нефть

07.09 $/bbl   WTI 68.35 -0.13 Brent 71.69 -0.53

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 08.09.2021 20:36

Правительству талибов еще предстоит заслужить признание - госсекретарь США

Госсекретарь США Энтони Блинкен поставил возможность признания Вашингтоном сформированного движением "Талибан" правительства Афганистана в зависимость от проводимой этим правительством политики.

"Талибан" рассчитывает на международное признание и на поддержку, но любое признание, любую поддержку следует заслужить", - сказал Блинкен в среду на совместной пресс-конференции с коллегой из Германии Хайко Маасом.

По словам госсекретаря США, Вашингтон будет оценивать новое правительство Афганистана по его действиям, в частности по приверженности обязательствам обеспечить свободное передвижение, соблюдение прав меньшинств, а также не допустит, чтобы Афганистан стал территорией, с которой осуществляются теракты.

Кроме того, США ожидают, что талибы обеспечат и доступ в страну для представителей гуманитарных организаций, поскольку, по словам Блинкена, гражданский конфликт и пандемия COVID-19 оказали сильное воздействие на Афганистан.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]