Правительству талибов еще предстоит заслужить признание - госсекретарь США

Госсекретарь США Энтони Блинкен поставил возможность признания Вашингтоном сформированного движением "Талибан" правительства Афганистана в зависимость от проводимой этим правительством политики.

"Талибан" рассчитывает на международное признание и на поддержку, но любое признание, любую поддержку следует заслужить", - сказал Блинкен в среду на совместной пресс-конференции с коллегой из Германии Хайко Маасом.

По словам госсекретаря США, Вашингтон будет оценивать новое правительство Афганистана по его действиям, в частности по приверженности обязательствам обеспечить свободное передвижение, соблюдение прав меньшинств, а также не допустит, чтобы Афганистан стал территорией, с которой осуществляются теракты.

Кроме того, США ожидают, что талибы обеспечат и доступ в страну для представителей гуманитарных организаций, поскольку, по словам Блинкена, гражданский конфликт и пандемия COVID-19 оказали сильное воздействие на Афганистан.