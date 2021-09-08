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Дальнее зарубежье 08.09.2021 20:53

Блинкен признался, что не знал о планах Гани бежать из Афганистана

Госсекретарь США Энтони Блинкен в среду в интервью телеканалу Tolo News заявил, что для него стало неожиданным бегство из Афганистана президента Ашрафа Гани.

"Я определенно не знал об этом, и мы определенно не делали ничего, чтобы содействовать этому", - сказал Блинкен, отвечая на вопрос журналиста о том, помог ли Вашингтон бывшему президенту бежать из страны.

Блинкен уточнил, что провел с Гани телефонный разговор в ночь перед тем, как тот покинул Афганистан.

"В ходе нашего разговора мы обсуждали проводимую в Дохе работу по переходу власти. (...) Тогда он сказал о готовности бороться до смерти. И спустя менее 24 часа он покинул Афганистан", - рассказал глава госдепа.

Блинкен также указал, что ничего не знает о том, что Гани, вероятно, взял с собой миллионы долларов, принадлежащие афганцам.

"Об этом я не знаю. Все, что я знаю, - он покинул страну, сделал это в очень краткий промежуток времени", - добавил госсекретарь.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]