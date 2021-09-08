Блинкен признался, что не знал о планах Гани бежать из Афганистана

Госсекретарь США Энтони Блинкен в среду в интервью телеканалу Tolo News заявил, что для него стало неожиданным бегство из Афганистана президента Ашрафа Гани.
"Я определенно не знал об этом, и мы определенно не делали ничего, чтобы содействовать этому", - сказал Блинкен, отвечая на вопрос журналиста о том, помог ли Вашингтон бывшему президенту бежать из страны.
Блинкен уточнил, что провел с Гани телефонный разговор в ночь перед тем, как тот покинул Афганистан.
"В ходе нашего разговора мы обсуждали проводимую в Дохе работу по переходу власти. (...) Тогда он сказал о готовности бороться до смерти. И спустя менее 24 часа он покинул Афганистан", - рассказал глава госдепа.
Блинкен также указал, что ничего не знает о том, что Гани, вероятно, взял с собой миллионы долларов, принадлежащие афганцам.
"Об этом я не знаю. Все, что я знаю, - он покинул страну, сделал это в очень краткий промежуток времени", - добавил госсекретарь.
Мушфиг Мамедов: обмен опытом между военнослужащими Азербайджана и Турции представляет исключительную значимость
Руководство Министерства обороны Азербайджана посетило воинскую часть войск связи
Минэнерго США немного понизило прогноз цены нефти Brent в 2021г - до $68,6/барр
Власти Азербайджана планируют в 2022-2025гг сокращать трансферты из Госнефтефонда в госбюджет
Власти Азербайджана прогнозируют снижение к 2026г размера госдолга до 19% ВВП
Туристы на Кубе будут проходить экспресс-тестирование в гостиницах
В Азербайджане разрешили вакцинацию граждан, переболевших COVID-19 за последние 5 месяцев
В Азербайджане вторые сутки число выздоровевших от COVID-19 значительно превышает число заболевших, за сутки скончалось 39 человек
MIDA направит более 210 тыс. манатов на подготовку проектной документации ЖК в Лянкаране
Президент Азербайджана выделил 1,4 млн манатов на бурение артезианских скважин в 7 районах
СХПП направит около 8,7 млн манатов на проектные работы в Агдамском промпарке
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
Азербайджан для Великобритании один из самых перспективных партнеров
Вусал Гасымлы: Строительный бум в Карабахе может оживить всю экономику Азербайджана
Caspian Energy Club организовал очередной “Online B2G Forum” с участием Фуада Гейдарова
Студент, показавший самые высокие результаты в Азербайджане на вступительных экзаменах, выбрал Бакинскую высшую школу нефти
В Азербайджане осенью пройдут 4 международные выставки
В Баку в июне пройдут международные выставки в сфере АПК
Azexport организует международный форум Baku Transit Forum 2021: Smart City
Мировые СМИ, как ни в чем не бывало, продолжают ссылаться на армянские источники и ньюсмейкеров, позабыв их 44-дневное фейкометство – политолог
Ключевые приоритеты Узбекистана по всестороннему развитию транспортных коридоров в Центральной Азии
Баку и дальше будет жестко пресекать попытки нового правительства Пашиняна «играть в пятнашки» в вопросе Карабаха – российский политолог