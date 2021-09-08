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Макроэкономика 08.09.2021 20:25

Среднегодовая инфляция в Азербайджане в 2021г составит 4,9%, в 2022-2025гг – 3,3%

Среднегодовая инфляция в Азербайджане в 2021 году составит 4,9% против 2,8% по итогам 2020 года.

Такие прогнозы опубликованы на сайте министерства финансов, сообщает «Интерфакс-Азербайджан».

Согласно прогнозам министерства экономики страны, в 2022 году среднегодовая инфляция в Азербайджане замедлится до 3,6%.

Тенденция замедления темпов инфляции сохранится и в 2023-2025гг: в 2023г – 3,3%, в 2024-2025гг – по 3,2% в год.

Таким образом, в 2022-2025гг среднегодовая инфляция в Азербайджане составит 3,325%.

Согласно прогнозам, в 2022 году средний курс маната к доллару сохранится на уровне 1,7 манат/$1.

А.Азизов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ИНФЛЯЦИЯ, ПРОГНОЗ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]