Среднегодовая инфляция в Азербайджане в 2021г составит 4,9%, в 2022-2025гг – 3,3%

Среднегодовая инфляция в Азербайджане в 2021 году составит 4,9% против 2,8% по итогам 2020 года.

Такие прогнозы опубликованы на сайте министерства финансов, сообщает «Интерфакс-Азербайджан».

Согласно прогнозам министерства экономики страны, в 2022 году среднегодовая инфляция в Азербайджане замедлится до 3,6%.

Тенденция замедления темпов инфляции сохранится и в 2023-2025гг: в 2023г – 3,3%, в 2024-2025гг – по 3,2% в год.

Таким образом, в 2022-2025гг среднегодовая инфляция в Азербайджане составит 3,325%.

Согласно прогнозам, в 2022 году средний курс маната к доллару сохранится на уровне 1,7 манат/$1.

А.Азизов