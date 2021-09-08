Среднегодовая инфляция в Азербайджане в 2021г составит 4,9%, в 2022-2025гг – 3,3%

Среднегодовая инфляция в Азербайджане в 2021 году составит 4,9% против 2,8% по итогам 2020 года.
Такие прогнозы опубликованы на сайте министерства финансов, сообщает «Интерфакс-Азербайджан».
Согласно прогнозам министерства экономики страны, в 2022 году среднегодовая инфляция в Азербайджане замедлится до 3,6%.
Тенденция замедления темпов инфляции сохранится и в 2023-2025гг: в 2023г – 3,3%, в 2024-2025гг – по 3,2% в год.
Таким образом, в 2022-2025гг среднегодовая инфляция в Азербайджане составит 3,325%.
Согласно прогнозам, в 2022 году средний курс маната к доллару сохранится на уровне 1,7 манат/$1.
А.Азизов
Мушфиг Мамедов: обмен опытом между военнослужащими Азербайджана и Турции представляет исключительную значимость
Руководство Министерства обороны Азербайджана посетило воинскую часть войск связи
Туристы на Кубе будут проходить экспресс-тестирование в гостиницах
В Азербайджане разрешили вакцинацию граждан, переболевших COVID-19 за последние 5 месяцев
В Азербайджане вторые сутки число выздоровевших от COVID-19 значительно превышает число заболевших, за сутки скончалось 39 человек
MIDA направит более 210 тыс. манатов на подготовку проектной документации ЖК в Лянкаране
Президент Азербайджана выделил 1,4 млн манатов на бурение артезианских скважин в 7 районах
СХПП направит около 8,7 млн манатов на проектные работы в Агдамском промпарке
Еврокомиссия заявила о стремлении ЕС к большей автономии в многополярном и конфликтном мире
Берлин надеется, что работоспособность аэропорта в Кабуле будет восстановлена
Йеллен: средства у Минфина США могут закончиться уже в октябре
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
Азербайджан для Великобритании один из самых перспективных партнеров
Вусал Гасымлы: Строительный бум в Карабахе может оживить всю экономику Азербайджана
Caspian Energy Club организовал очередной “Online B2G Forum” с участием Фуада Гейдарова
Студент, показавший самые высокие результаты в Азербайджане на вступительных экзаменах, выбрал Бакинскую высшую школу нефти
В Азербайджане осенью пройдут 4 международные выставки
В Баку в июне пройдут международные выставки в сфере АПК
Azexport организует международный форум Baku Transit Forum 2021: Smart City
Мировые СМИ, как ни в чем не бывало, продолжают ссылаться на армянские источники и ньюсмейкеров, позабыв их 44-дневное фейкометство – политолог
Ключевые приоритеты Узбекистана по всестороннему развитию транспортных коридоров в Центральной Азии
Баку и дальше будет жестко пресекать попытки нового правительства Пашиняна «играть в пятнашки» в вопросе Карабаха – российский политолог