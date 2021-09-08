Йеллен: средства у Минфина США могут закончиться уже в октябре

Министр финансов США Джанет Йелленпредупредила, что в следующем месяце у ее ведомства могут закончиться деньги, если Конгресс не увеличит лимит заимствований, пишет Financial Times.

В письме к лидерам Конгресса она заявила, что не может дать "точную оценку" того, когда у министерства закончатся средства, но "наиболее вероятно", что они будут "исчерпаны в течение октября".

Ранее повышение предельного размера госдолга являлось обычным действием для Конгресса и позволяло Минфину оплачивать счета по расходам, уже утвержденным законодателями. Однако после того, как президентом США стал демократ Барак Обама, конгрессмены-республиканцы стали сопротивляться увеличению лимита госзаимствований, что уже не раз ставило страну на грань дефолта.

Йеллен в среду написала, что даже "ожидание до последней минуты" предотвращения кризиса с лимитом госдолга может нанести "серьезный ущерб бизнесу и доверию потребителей, повысить стоимость краткосрочных займов для налогоплательщиков и отрицательно повлиять на кредитный рейтинг Соединенных Штатов". Кроме того, "задержка, которая ставит под сомнение способность федерального правительства выполнять все свои обязательства, вероятно, нанесет непоправимый ущерб экономике США и мировым финансовым рынкам", добавила она.

Увеличение потолка госзаимствований может быть утверждено отдельным законом. Но вероятнее всего, этот вопрос будет связан с принятием других законопроектов, касающихся экономики и бюджета, которые Конгресс будет рассматривать в ближайшие недели, отмечает FT.

Йеллен призвала законодателей решить вопрос с лимитом госдолга до того, как Минфин исчерпает чрезвычайные меры по экономии денежных средств, которые он использует с начала августа.

Конгресс в 2019 году заморозил вопрос с потолком госзаимствований до 31 июля 2021 года. В результате с 1 августа Минфин уже не мог привлекать денежные средства за счет продажи гособлигаций, и ему пришлось прибегнуть к чрезвычайным мерам, чтобы финансировать расходы правительства вовремя, пишет The Wall Street Journal.