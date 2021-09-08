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Макроэкономика 08.09.2021 21:12

Власти Азербайджана планируют в 2022-2025гг сокращать трансферты из Госнефтефонда в госбюджет

Правительство Азербайджана планирует в 2022-2025гг сокращать трансферты в госбюджет из Государственного нефтяного фонда (ГНФАР).

Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан», согласно прогнозам правительства, которые опубликованы министерством финансов, на 2022 год объем трансфертов из ГНФАР в госбюджет предусмотрен на уровне 11 млрд 860 млн манатов (в 2021 году объем трансфертов предусмотрен на уровне 12,2 млрд манатов или 48% всех бюджетных доходов за год). В целом, в 2022 году трансферты из ГНФАР обеспечат 44,9% доходов госбюджета.

На 2023 год трансферты из ГНФАР прогнозируются на уровне 11 млрд 520 млн манатов или 43,4% доходов госбюджета, на 2024 год – 11 млрд 180 млн манатов или 41,7% доходов госбюджета, на 2025 год – 10 млрд 840 млн манатов или 40% бюджетных доходов.

По данным Минфина, снижение цен на нефть в среднем на $5 за баррель приводит к сокращению ежегодных доходов сводного бюджета Азербайджана в среднем на 1,5 млрд манатов.

Если цены на нефть упадут до $25 за баррель, то среднегодовые потери сводного бюджета Азербайджана оцениваются в 5,9 млрд манатов.

В Нефтяном фонде Азербайджана, созданном в декабре 1999 года, аккумулируются доходы от реализации нефтяных контрактов, в частности от реализации прибыльной нефти и газа государства, транзитные тарифы за транспортировку нефти и газа по территории страны, от аренды госимущества и т.д.

А.Азизов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ГОСБЮДЖЕТ, ГНФАР, ТРАНСФЕРТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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