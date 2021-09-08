Власти Азербайджана планируют в 2022-2025гг сокращать трансферты из Госнефтефонда в госбюджет

Правительство Азербайджана планирует в 2022-2025гг сокращать трансферты в госбюджет из Государственного нефтяного фонда (ГНФАР).
Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан», согласно прогнозам правительства, которые опубликованы министерством финансов, на 2022 год объем трансфертов из ГНФАР в госбюджет предусмотрен на уровне 11 млрд 860 млн манатов (в 2021 году объем трансфертов предусмотрен на уровне 12,2 млрд манатов или 48% всех бюджетных доходов за год). В целом, в 2022 году трансферты из ГНФАР обеспечат 44,9% доходов госбюджета.
На 2023 год трансферты из ГНФАР прогнозируются на уровне 11 млрд 520 млн манатов или 43,4% доходов госбюджета, на 2024 год – 11 млрд 180 млн манатов или 41,7% доходов госбюджета, на 2025 год – 10 млрд 840 млн манатов или 40% бюджетных доходов.
По данным Минфина, снижение цен на нефть в среднем на $5 за баррель приводит к сокращению ежегодных доходов сводного бюджета Азербайджана в среднем на 1,5 млрд манатов.
Если цены на нефть упадут до $25 за баррель, то среднегодовые потери сводного бюджета Азербайджана оцениваются в 5,9 млрд манатов.
В Нефтяном фонде Азербайджана, созданном в декабре 1999 года, аккумулируются доходы от реализации нефтяных контрактов, в частности от реализации прибыльной нефти и газа государства, транзитные тарифы за транспортировку нефти и газа по территории страны, от аренды госимущества и т.д.
А.Азизов
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