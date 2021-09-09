Путин поздравил Рахмона с 30-летием независимости Таджикистана

Президент РФ Владимир Путин направил поздравительную телеграмму президенту Республики Таджикистан Эмомали Рахмону по случаю 30-летия провозглашения независимости Таджикистана, сообщила пресс-служба Кремля.

"Придаем большое значение отношениям союзничества и стратегического партнерства с Таджикистаном", - отметил в своем поздравлении глава российского государства.

По его словам, Таджикистан "успешно продвигается по пути социально-экономического развития, играет конструктивную роль в решении важных вопросов региональной и международной повестки дня".

Путин выразил уверенность в том, что Россия и Таджикистан совместными усилиями обеспечат дальнейшее наращивание двустороннего сотрудничества на различных направлениях, а также взаимодействия в рамках СНГ, ОДКБ, ШОС и других многосторонних структур.

"Это в полной мере отвечает интересам наших дружественных народов, идет в русле упрочения мира, безопасности и стабильности в Центральной Азии", - подчеркнул Президент России.