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Макроэкономика 09.09.2021 11:35

Азербайджан цену на нефть в госбюджете на 2022г заложил на уровне $45 за баррель - Минфин

Правительство Азербайджана дефицит госбюджета на 2022 год прогнозирует на уровне 2 млрд 567 млн манатов или 3,2% ВВП, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в министерстве финансов.

Доходы госбюджета на 2022 год прогнозируются на уровне 26 млрд 407 млн манатов (рост по сравнению с 2021г на 8,6%).

Доходы госбюджета на следующий год рассчитаны из цены на нефть в $45 за баррель (на 2021 год - $40 за баррель).

В структуре доходов 52,4% или 13 млрд 840 млн манатов планируется обеспечить за счет поступлений от нефтяного сектора, 47,6% или 12 млрд 567 млн манатов - от ненефтяного сектора. По сравнению с 2021 годом рост поступлений в бюджет от ненефтяного сектора составит 21,4%.

Трансферты в госбюджет из Государственного нефтяного фонда Азербайджана на 2022 год предусмотрены в размере 11 млрд 860 млн манатов (на 2,8% меньше чем в 2021 году) или 44,9% всех бюджетных доходов.

Расходы госбюджета Азербайджана на 2022 год прогнозируются на уровне 28 млрд 974 млн манатов (рост на 12% по сравнению с показателем на 2021 год).

В структуре расходов 19 млрд 914 млн манатов или 68,7% составляют текущие расходы, 7 млрд 148 млн или 24,7% - капитальные расходы, 1 млрд 912 млн манатов или 6,6% - расходы на управление госдолгом и обязательствами.

Прогноз по доходам госбюджета на 2021 год составляет 24 млрд 327 млн манатов, расходам - 25 млрд 847,5 млн манатов. Дефицит госбюджета на 2021 год прогнозируется на уровне 1 млрд 520,5 млн манатов или 2% ВВП.

Минфин до 15 сентября представит в кабинет министров Азербайджан проект госбюджета на 2022 год.

Б.Рустамбеков

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: ГОСБЮДЖЕТ, ПРОГНОЗ, РАСХОДЫ, ДОХОДЫ


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