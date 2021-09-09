Спасатели обнаружили тела двух альпинистов из Молдавии, пропавших в горах Грузии

После 11 дней поисков спасатели обнаружили в горах Грузии в районе вершины Ушба тела двух альпинистов из Молдавии.

Как сообщила в четверг Служба по управлению чрезвычайными ситуациями Грузии, к поискам пропавших туристов - отца и сына, был подключен вертолет пограничной полиции.

Ранее грузинские СМИ сообщали, что двое граждан Молдавии пропали в горах Сванетии в конце прошлого месяца, они не выходили на связь после 28 августа.

Ушба - одна из вершин Большого Кавказа в грузинском крае Самегрело-Верхняя Сванетия в 1,5 км южнее границы с Россией.