Спасатели обнаружили тела двух альпинистов из Молдавии, пропавших в горах Грузии

После 11 дней поисков спасатели обнаружили в горах Грузии в районе вершины Ушба тела двух альпинистов из Молдавии.
Как сообщила в четверг Служба по управлению чрезвычайными ситуациями Грузии, к поискам пропавших туристов - отца и сына, был подключен вертолет пограничной полиции.
Ранее грузинские СМИ сообщали, что двое граждан Молдавии пропали в горах Сванетии в конце прошлого месяца, они не выходили на связь после 28 августа.
Ушба - одна из вершин Большого Кавказа в грузинском крае Самегрело-Верхняя Сванетия в 1,5 км южнее границы с Россией.
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