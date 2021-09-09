Узбекистан готов содействовать установлению мира в Афганистане - Мирзиеев

Узбекистан сделает все возможное, чтобы помочь принести мир и стабильность в соседний Афганистан, заявил Шавкат Мирзиеев.
"Мы сделаем все возможное, чтобы помочь принести мир и стабильность в соседний Афганистан и страдающий афганский народ", - сказал Мирзиеев, выступая с предвыборной программой на съезде Движения предпринимателей и деловых людей - Либерально-демократической партии Узбекистана (УзЛиДеП) в четверг в Ташкенте.
Глава государства обратил внимание на обеспечение безопасности в Узбекистане.
"Нынешняя непростая ситуация в мире, конфликты и вооруженные конфликты в соседних регионах требуют особого внимания к обеспечению безопасности и мира в Республике Узбекистан", - отметил он.
В этой связи Мирзиеев заявил о планах продолжить работу по дальнейшему укреплению оборонного потенциала и военной мощи страны.
"Мы будем и дальше укреплять безопасность наших границ за счет широкого использования современных средств связи и технических средств", - сказал Мирзиеев.
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