Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0084 RUR   0.0232 GBR   2.3391 TRY   0.2007

Цена на нефть

08.09 $/bbl   WTI 69.30 0.95 Brent 72.60 0.91

Погода в Баку

  ночь день

СНГ 09.09.2021 12:46

Узбекистан готов содействовать установлению мира в Афганистане - Мирзиеев

Узбекистан сделает все возможное, чтобы помочь принести мир и стабильность в соседний Афганистан, заявил Шавкат Мирзиеев.

"Мы сделаем все возможное, чтобы помочь принести мир и стабильность в соседний Афганистан и страдающий афганский народ", - сказал Мирзиеев, выступая с предвыборной программой на съезде Движения предпринимателей и деловых людей - Либерально-демократической партии Узбекистана (УзЛиДеП) в четверг в Ташкенте.

Глава государства обратил внимание на обеспечение безопасности в Узбекистане.

"Нынешняя непростая ситуация в мире, конфликты и вооруженные конфликты в соседних регионах требуют особого внимания к обеспечению безопасности и мира в Республике Узбекистан", - отметил он.

В этой связи Мирзиеев заявил о планах продолжить работу по дальнейшему укреплению оборонного потенциала и военной мощи страны.

"Мы будем и дальше укреплять безопасность наших границ за счет широкого использования современных средств связи и технических средств", - сказал Мирзиеев.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]