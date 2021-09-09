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Карабах 09.09.2021 13:18

Глава Минобороны Армении принял нового командующего миротворческой миссии РФ в Карабахе

Министр обороны Армении Аршак Карапетян встретился с новым командующим российским миротворческим контингентом в зоне временной ответственности в Карабахе генерал-майором Михаилом Кособоковым и командующим российской 102-ой военной базы полковником Дмитрием Овчаровым, сообщает в четверг пресс-служба Минобороны Армении.

Отмечается, что на встрече стороны обменялись мнениями относительно проблем региональной безопасности.

6 сентября Минобороны Армении сообщило, что Рустам Мурадов завершил свою миссию в качестве командующего российским миротворческим контингентом в Карабахе.

Мурадов был назначен командующим российским миротворческим контингентом РФ после конфликта в Карабахе осенью 2020 года. До этого он был заместителем командующего войсками Южного военного округа. В 2017 году получил звезду Героя России за участие в сирийской операции.

В ноябре 2020 года президенты России, Азербайджана и премьер-министр Армении приняли заявление, согласно которому с 00:00 МСК 10 ноября объявлено о полном прекращении огня и всех военных действий в Карабахе.

Россия направила в Карабах миротворческий контингент - 1960 военнослужащих, 90 бронетранспортеров, 380 единиц автомобильной и специальной техники.

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Тэги: АРМЕНИЯ, РОССИЯ, МИНОБОРОНЫ, КАРАБАХ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]