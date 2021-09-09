Глава Минобороны Армении принял нового командующего миротворческой миссии РФ в Карабахе

Министр обороны Армении Аршак Карапетян встретился с новым командующим российским миротворческим контингентом в зоне временной ответственности в Карабахе генерал-майором Михаилом Кособоковым и командующим российской 102-ой военной базы полковником Дмитрием Овчаровым, сообщает в четверг пресс-служба Минобороны Армении.
Отмечается, что на встрече стороны обменялись мнениями относительно проблем региональной безопасности.
6 сентября Минобороны Армении сообщило, что Рустам Мурадов завершил свою миссию в качестве командующего российским миротворческим контингентом в Карабахе.
Мурадов был назначен командующим российским миротворческим контингентом РФ после конфликта в Карабахе осенью 2020 года. До этого он был заместителем командующего войсками Южного военного округа. В 2017 году получил звезду Героя России за участие в сирийской операции.
В ноябре 2020 года президенты России, Азербайджана и премьер-министр Армении приняли заявление, согласно которому с 00:00 МСК 10 ноября объявлено о полном прекращении огня и всех военных действий в Карабахе.
Россия направила в Карабах миротворческий контингент - 1960 военнослужащих, 90 бронетранспортеров, 380 единиц автомобильной и специальной техники.
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