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Макроэкономика 09.09.2021 13:22

Дефицит сводного бюджета Азербайджана на 2022г прогнозируется в 5,2 млрд манатов

Доходы Государственного нефтяного фонда Азербайджана (ГНФАР) на 2022 год прогнозируются на уровне 9 млрд 276,7 млн манатов, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в министерстве финансов.

Расходы ГНФАР на следующий год прогнозируются на уровне 11 млрд 887,8 млн манатов, из которых 11 млрд 860 млн манатов составят трансферты в госбюджет.

Доходы и расходы Государственного фонда социальной защиты при министерстве труда и социальной защиты населения на 2022 год прогнозируются на уровне 5 млрд 284,2 млн манатов, что на 2,7% больше прогноза на 2021 год.

Доходы и расходы Фонда страхования от безработицы на 2022 год прогнозируются на уровне 180,3 млн манатов, что на 14,3% превышает прогноз на 2021 год.

В целом, доходы сводного бюджета на 2022 год прогнозируются на уровне 26 млрд 967,7 млн (рост на 13,2%), расходы - на уровне 32 млрд 145,9 млн манатов (рост на 3,2%). Таким образом, дефицит сводного бюджета на 2022 год прогнозируется на уровне 5 млрд 178,2 млн манатов.

Н.Аббасова

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: ГНФАР, ДОХОДЫ, РАСХОДЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]