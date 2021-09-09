Дефицит сводного бюджета Азербайджана на 2022г прогнозируется в 5,2 млрд манатов

Доходы Государственного нефтяного фонда Азербайджана (ГНФАР) на 2022 год прогнозируются на уровне 9 млрд 276,7 млн манатов, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в министерстве финансов.

Расходы ГНФАР на следующий год прогнозируются на уровне 11 млрд 887,8 млн манатов, из которых 11 млрд 860 млн манатов составят трансферты в госбюджет.

Доходы и расходы Государственного фонда социальной защиты при министерстве труда и социальной защиты населения на 2022 год прогнозируются на уровне 5 млрд 284,2 млн манатов, что на 2,7% больше прогноза на 2021 год.

Доходы и расходы Фонда страхования от безработицы на 2022 год прогнозируются на уровне 180,3 млн манатов, что на 14,3% превышает прогноз на 2021 год.

В целом, доходы сводного бюджета на 2022 год прогнозируются на уровне 26 млрд 967,7 млн (рост на 13,2%), расходы - на уровне 32 млрд 145,9 млн манатов (рост на 3,2%). Таким образом, дефицит сводного бюджета на 2022 год прогнозируется на уровне 5 млрд 178,2 млн манатов.

Н.Аббасова