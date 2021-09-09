Вопрос возвращения Голанских высот Сирии не рассматривается - глава МИД Израиля

Израиль не ведет переговоры с Дамаском по мирному договору и не рассматривает возможность возвращения Голанских высот Сирии, заявил в четверг глава МИД Израиля Яир Лапид.

"Переговоры сейчас не ведутся, их вести особо не о чем", - сказал Лапид по итогам переговоров с главой МИД России Сергеем Лавровым в Москве.

Он подчеркнул, что "Израиль не рассматривает вопрос возвращения Голанских высот Сирии".

"Но если есть желание, мы можем обсудить этот вопрос с Россией", - добавил Лапид.