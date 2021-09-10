Эстонии не удастся привить от COVID-19 70% взрослого населения к намеченному сроку

Эстония не успеет к намеченному сроку - 22 сентября - вакцинировать от коронавируса 70% взрослого населения, заявил в четверг министр труда и здоровья Танель Кийк (Tanel Kiik).
"Эстония близко подошла к намеченной цели - привить от коронавируса 70% взрослого населения страны. Но к сроку 22 сентября мы это сделать не успеем. Если сохранится нынешний темп вакцинации, то к этой дате мы выйдем на 67%", - сказал он на правительственной пресс-конференции.
Издание Politiko в конце июня прогнозировало, что Эстония войдет в число пяти восточно-европейских стран Евросоюза, которые не успеют к наступлению осени добиться 70% вакцинированности взрослого населения.
По данным департамента здоровья на 9 сентября, в Эстонии от коронавируса вакцинировано 55,5% всего населения, 65,2% взрослых жителей, в том числе лиц в возрасте 60 лет и старше - 71,5%.
За последние сутки в республике выявлены 467 новых случаев заражения коронавирусом, из них 339 заразившихся не были вакцинированы.
С начала пандемии в Эстонии выявлены 145 тыс. 345 случаев заражения COVID-19. За сутки скончались два человека. Всего от COVID-19 скончались 1 тыс. 307 заболевших. Выздоровел 136 тыс. 431 человек.
Между тем, в Латвии за прошедшие сутки было выявлено 490 новых случаев коронавируса, скончались три человека, сообщает в четверг агентство BNS. По его данным, с начала пандемии COVID-19 был выявлен у 145 тыс. 893 человек, 2 тыс. 598 заразившихся скончались.
В Литве, по данным новостного портала Delfi.ru, за минувшие сутки зарегистрировано 925 новых заболевших COVID-19, умерли девять человек. За весь период распространения инфекции в республике заболели 305 тыс. 605 человек, умер - 4 тыс. 641. Прямо или косвенно с коронавирусом связаны 9 тыс. 366 смертей.
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