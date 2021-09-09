Азербайджан и Казахстан обсудили меры для удвоения взаимной торговли

Азербайджан и Казахстан планируют провести комплекс мер для удвоения объема взаимной торговли, заявил министр торговли и интеграции Казахстана Бахыт Султанов.

В четверг в Баку прошло очередное заседание казахстанско-азербайджанской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству. Сопредседателем с казахстанской стороны является Бахыт Султанов, с азербайджанской - министр энергетики Пярвиз Шахбазов.

Стороны обсудили актуальные аспекты двусторонних отношений.

Как отметил Султанов, площадка МПК позволяет "сверить часы" по наиболее важным и перспективным направлениям сотрудничества двух стран. "Последние несколько экономических кризисов, к сожалению, замедлили темпы развития нашего торгово-экономического сотрудничества. Нам необходимо новый импульс нашим взаимоотношениям, чтобы выйти на траекторию устойчивого роста. У нас есть четкий индикатор - главы государств поставили перед нами задачу: увеличить объемы взаимной торговли минимум в 2 раза в ближайшее время", - отметил Султанов, слова которого приводит пресс-служба министерства торговли и интеграции.

Для успешного восстановления торгово-экономических связей казахстанская сторона предложила Азербайджану рассмотреть вопрос восстановления прямого авиасообщения и проработать взаимное признание паспортов вакцинации. Также Казахстан, в случае заинтересованность азербайджанской стороны, готов рассмотреть возможность поставки в Азербайджан вакцины "КазВак". Казахстан также готов поставить аппараты ИВЛ казахстанского производства.

В рамках расширения взаимной торговли Султанов предложил рассмотреть возможность замещения импортных товаров на наших рынках, продукцией, произведенной в Казахстане и Азербайджане. "Следующим шагом для расширения торгово-экономических взаимоотношений является, на наш взгляд, промышленная и сельскохозяйственная кооперация, нацеленная на производство экспортоориентированной продукции", - сказал министр.

Казахстанский министр предложил азербайджанской стороне подключиться создаваемой Евразийской товаропроводящей системе через создания на территории Азербайджана " узловые центры притяжения сельскохозяйственной продукции". "Это позволит получить "зеленые коридоры" для экспорта продукции вашего АПК не только в Казахстан, но и на рынки других стран", - отметил Султанов.

По итогам заседания МПК стороны подписали соответствующий протокол.

"Сегодня мы обсудили широкий спектр вопросов сотрудничества наших стран. Новые постковидные реалии мировой экономики стимулируют пересмотр традиционных форматов. И, оценивая текущую ситуацию, нам необходимо подстроится под новые вызовы. Данные по товарообороту наших стран наглядно показывают, что мы не используем существующий потенциал сотрудничества. Казахстан готов в самое ближайшее время нарастить поставки востребованных азербайджанской экономикой товаров: в металлургической отрасли, в пищевой промышленности нефтехимической отрасли и т.д. Казахстан также заинтересован в поставках отдельных товаров. Например, продукции агропрома, нефтехимии и ряда других производственных товаров", - подчеркнул Султанов.

По его мнению, кроме традиционных торгово-экономических связей, сторону могут и должны выстроить взаимодействие в эффективной перестройке транспортно-логистических торговых цепочек. "Это важно сделать до полного восстановления международной торговли. По прогнозам, уже к 2028 году объем торговых потоков по миру вырастет на 45%. И основная часть логистики придется на наземный транспорт. И наша задача сейчас - правильно встроить наш Транскаспийский транспортный коридор в мировую систему поставок", - добавил Султанов.

Р.Ахмедов