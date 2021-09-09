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Бизнес и законодательство 09.09.2021 17:04

Азербайджан и Казахстан подписали меморандум по торговому сотрудничеству

Министерство экономики Азербайджана и министерство торговли и интеграции Казахстана подписали меморандум по торговому сотрудничеству.

Документ подписали министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров и министр торговли и интеграции Казахстана Бахыт Султанов.

Меморандум, подписанный в ходе визита Султанова в Баку, предусматривает обмен опытом в таких областях, как развитие внутренней и внешней торговли, развитие и стимулирование экспорта несырьевых товаров и услуг, совершенствование торговой инфраструктуры, развитие электронной коммерции, а также содействие диалогу между государственным и частным секторами.

В ходе переговоров между сторонами также достигнута договоренность совместно работать над выявлением барьеров в торговле и в поиске взаимных решений для снижения и устранения таких барьеров и поощрять взаимодействие между предприятиями двух стран, в том числе содействию торговли определенными товарами.

По словам Султанова, Казахстан готов в самое ближайшее время нарастить поставки востребованных азербайджанской экономикой товаров: в металлургической отрасли, в пищевой промышленности нефтехимической отрасли.

"У Азербайджана есть интерес к нашей продукции стройиндустрии. У нас, среди прочего, - к их пищепрому и нефтехимии", - отметил Султанов.

Б.Рустамбеков

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Тэги: КАЗАХСТАН, МЕМОРАНДУМ, ТОРГОВЛЯ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]