Рост ВВП еврозоны может превысить допандемийный уровень к концу 2021 года - Лагард

Рост экономики еврозоны, как ожидается, превысит уровень, наблюдавшийся до пандемии коронавируса, к концу текущего года, сказала председатель Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард в ходе пресс-конференции по итогам прошедшего в четверг заседания.

"Фаза отскока в процессе восстановления экономики еврозоны все больше усиливается", - отметила глава ЕЦБ.

"Более 70% взрослых европейцев полностью прошли вакцинацию, экономика в целом вновь открылась, что позволяет потребителям увеличивать расходы, а компаниям - наращивать производство", - сказала Лагард.

В то же время она отметила, что, несмотря на рост общего иммунитета к коронавирусу, который делает последствия пандемии менее разрушительными, распространение нового штамма коронавируса "дельта" может затормозить полное открытие экономики еврозоны.

При этом Лагард отметила, что текущее ускорение инфляции, как ожидается, будет в основном носить временный характер, и ценовое давление будет усиливаться умеренными темпами.