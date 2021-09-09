Рост ВВП еврозоны может превысить допандемийный уровень к концу 2021 года - Лагард

Рост экономики еврозоны, как ожидается, превысит уровень, наблюдавшийся до пандемии коронавируса, к концу текущего года, сказала председатель Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард в ходе пресс-конференции по итогам прошедшего в четверг заседания.
"Фаза отскока в процессе восстановления экономики еврозоны все больше усиливается", - отметила глава ЕЦБ.
"Более 70% взрослых европейцев полностью прошли вакцинацию, экономика в целом вновь открылась, что позволяет потребителям увеличивать расходы, а компаниям - наращивать производство", - сказала Лагард.
В то же время она отметила, что, несмотря на рост общего иммунитета к коронавирусу, который делает последствия пандемии менее разрушительными, распространение нового штамма коронавируса "дельта" может затормозить полное открытие экономики еврозоны.
При этом Лагард отметила, что текущее ускорение инфляции, как ожидается, будет в основном носить временный характер, и ценовое давление будет усиливаться умеренными темпами.
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