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Макроэкономика 09.09.2021 17:07

Рост ВВП еврозоны может превысить допандемийный уровень к концу 2021 года - Лагард

Рост экономики еврозоны, как ожидается, превысит уровень, наблюдавшийся до пандемии коронавируса, к концу текущего года, сказала председатель Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард в ходе пресс-конференции по итогам прошедшего в четверг заседания.

"Фаза отскока в процессе восстановления экономики еврозоны все больше усиливается", - отметила глава ЕЦБ.

"Более 70% взрослых европейцев полностью прошли вакцинацию, экономика в целом вновь открылась, что позволяет потребителям увеличивать расходы, а компаниям - наращивать производство", - сказала Лагард.

В то же время она отметила, что, несмотря на рост общего иммунитета к коронавирусу, который делает последствия пандемии менее разрушительными, распространение нового штамма коронавируса "дельта" может затормозить полное открытие экономики еврозоны.

При этом Лагард отметила, что текущее ускорение инфляции, как ожидается, будет в основном носить временный характер, и ценовое давление будет усиливаться умеренными темпами.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]