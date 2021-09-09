Азербайджан и Казахстан обсудили ТМТМ и взаимодействие между портами

Модернизация инфраструктуры Транскаспийского международного транспортного маршрута (ТМТМ) стала предметом переговоров министра транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана Рашада Набиева и министра торговли и интеграции Казахстана Бахыта Султанова.

По словам Султанова, был обсужден вопрос взаимодействия между портом Алят (Баку) и казахстанскими портами Актау, Курык и процессы создания единого оператора по реализации ТМТМ.

"Задачей оператора будет скоординировать всех транзитеров по маршруту Азия-Европа и обратно и сформировать единый тариф для всего коридора. Последнее - это просьба самого бизнеса, для которого такой тариф станет "зеленым светом" и значительно облегчит торговую логистику", - подчеркнул Султанов.

Б.Рустамбеков