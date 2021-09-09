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Транспорт и связь 09.09.2021 17:21

Азербайджан и Казахстан обсудили ТМТМ и взаимодействие между портами

Модернизация инфраструктуры Транскаспийского международного транспортного маршрута (ТМТМ) стала предметом переговоров министра транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана Рашада Набиева и министра торговли и интеграции Казахстана Бахыта Султанова.

По словам Султанова, был обсужден вопрос взаимодействия между портом Алят (Баку) и казахстанскими портами Актау, Курык и процессы создания единого оператора по реализации ТМТМ.

"Задачей оператора будет скоординировать всех транзитеров по маршруту Азия-Европа и обратно и сформировать единый тариф для всего коридора. Последнее - это просьба самого бизнеса, для которого такой тариф станет "зеленым светом" и значительно облегчит торговую логистику", - подчеркнул Султанов.

Б.Рустамбеков

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Тэги: КАЗАХСТАН, ТРАНСКАСПИЙ, МАРШРУТ, ПОРТЫ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]