В Кремле сожалеют в связи с расширением военного сотрудничества Украины и США, это может спровоцировать попытку решения проблемы Донбасса силой

В Кремле с сожалением отмечают увеличение поставок американского оружия на Украину и опасаются, что это может повлечь попытки "горячих голов" в Киеве к силовому варианту урегулирования конфликта в Донбассе, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Сейчас, к сожалению, по истечении нескольких лет процесс поставок американских вооружений в Украину стал обыденным делом, и мы видим, что существует тенденция к расширению этого процесса, к нашему сожалению", - сказал он в эфире программы "Большая игра" на "Первом канале".

"Мы не думаем, что эти поставки способны стабилизировать ситуацию в плане внутриукраинского конфликта на Юго-Востоке. Наоборот, растет опасность, что наличие этого оружия будет подзуживать те самые горячие головы и, не дай бог, наведет их на мысль, что они могут решить проблему Юго-Востока силовыми методами", - добавил он.

При этом Песков напомнил, что Россия выражала озабоченность в связи с поставками американского оружия еще несколько лет назад, когда эти поставки только начинались.