В Кремле сожалеют в связи с расширением военного сотрудничества Украины и США, это может спровоцировать попытку решения проблемы Донбасса силой

В Кремле с сожалением отмечают увеличение поставок американского оружия на Украину и опасаются, что это может повлечь попытки "горячих голов" в Киеве к силовому варианту урегулирования конфликта в Донбассе, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Сейчас, к сожалению, по истечении нескольких лет процесс поставок американских вооружений в Украину стал обыденным делом, и мы видим, что существует тенденция к расширению этого процесса, к нашему сожалению", - сказал он в эфире программы "Большая игра" на "Первом канале".
"Мы не думаем, что эти поставки способны стабилизировать ситуацию в плане внутриукраинского конфликта на Юго-Востоке. Наоборот, растет опасность, что наличие этого оружия будет подзуживать те самые горячие головы и, не дай бог, наведет их на мысль, что они могут решить проблему Юго-Востока силовыми методами", - добавил он.
При этом Песков напомнил, что Россия выражала озабоченность в связи с поставками американского оружия еще несколько лет назад, когда эти поставки только начинались.
ПВО армии Азербайджана в Нахчыване провели комплексные учения с привлечением авиации
Глава Минобороны Армении принял нового командующего миротворческой миссии РФ в Карабахе
Франция планирует выделить Азербайджану 400 тыс. евро на разминирование Карабаха
Казахстан хочет увеличить количество авиарейсов с Россией втрое
Visa в 2022г изменит часть комиссий при оплате товаров, повысит тарифы по карточным платежам в супермаркетах
Азербайджан второй месяц подряд лидирует по поставкам изопропила в РФ
В Азербайджане зафиксирован суточный спад случаев заражения короанвирусом, за сутки скончалось 35 человек
Турция разрешила въезд без ПЦР-теста детям до 12 лет
Число жертв взрыва в доме в Ногинске возросло до семи человек: найдены тела еще двух девушек
MIDA направит более 210 тыс. манатов на подготовку проектной документации ЖК в Лянкаране
Президент Азербайджана выделил 1,4 млн манатов на бурение артезианских скважин в 7 районах
СХПП направит около 8,7 млн манатов на проектные работы в Агдамском промпарке
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
Азербайджан для Великобритании один из самых перспективных партнеров
Вусал Гасымлы: Строительный бум в Карабахе может оживить всю экономику Азербайджана
Bakcell названа самой быстрой мобильной сетью Азербайджана
Caspian Energy Club организовал очередной “Online B2G Forum” с участием Фуада Гейдарова
В Азербайджане осенью пройдут 4 международные выставки
В Баку в июне пройдут международные выставки в сфере АПК
Azexport организует международный форум Baku Transit Forum 2021: Smart City
Мировые СМИ, как ни в чем не бывало, продолжают ссылаться на армянские источники и ньюсмейкеров, позабыв их 44-дневное фейкометство – политолог
Ключевые приоритеты Узбекистана по всестороннему развитию транспортных коридоров в Центральной Азии
Баку и дальше будет жестко пресекать попытки нового правительства Пашиняна «играть в пятнашки» в вопросе Карабаха – российский политолог