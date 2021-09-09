Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0084 RUR   0.0232 GBR   2.3391 TRY   0.2007

Цена на нефть

08.09 $/bbl   WTI 69.30 0.95 Brent 72.60 0.91

Погода в Баку

  ночь день

СНГ 09.09.2021 17:27

В Кремле сожалеют в связи с расширением военного сотрудничества Украины и США, это может спровоцировать попытку решения проблемы Донбасса силой

В Кремле с сожалением отмечают увеличение поставок американского оружия на Украину и опасаются, что это может повлечь попытки "горячих голов" в Киеве к силовому варианту урегулирования конфликта в Донбассе, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Сейчас, к сожалению, по истечении нескольких лет процесс поставок американских вооружений в Украину стал обыденным делом, и мы видим, что существует тенденция к расширению этого процесса, к нашему сожалению", - сказал он в эфире программы "Большая игра" на "Первом канале".

"Мы не думаем, что эти поставки способны стабилизировать ситуацию в плане внутриукраинского конфликта на Юго-Востоке. Наоборот, растет опасность, что наличие этого оружия будет подзуживать те самые горячие головы и, не дай бог, наведет их на мысль, что они могут решить проблему Юго-Востока силовыми методами", - добавил он.

При этом Песков напомнил, что Россия выражала озабоченность в связи с поставками американского оружия еще несколько лет назад, когда эти поставки только начинались.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]