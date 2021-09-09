Вступление Украины в НАТО вынудит Россию к ответным мерам по обеспечению своей безопасности - Песков

Вступление Украины в НАТО повлечет вынужденные ответные меры со стороны России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Сюжет по гипотетическому членству Украины в НАТО - это то, что потенциально для нас опасно и тревожно", - сказал он в эфире программы "Большая игра" на "Первом канале".

Он заметил, что президент Украины Владимир Зеленский "говорит о совершенно безоговорочной линии на членство в НАТО, американцы говорят, что они это приветствуют, но нужно кое-чего поправить и причесать".

"То есть потенциально они все согласны и ведут именно к членству Украины в НАТО. Для нас это не что иное, как уже в ближайшей перспективе приближение военной инфраструктуры НАТО к нашим границам, и для нас это не что иное как вынужденные ответные меры по обеспечению нашей безопасности и стабильности в Европе, о чем неоднократно говорил достаточно однозначно наш президент", - добавил Песков