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ТЭК 09.09.2021 17:44

Россия готова продолжать транзит газа через Украину - МИД РФ

Россия не намерена прекращать транзит газа через территорию Украины после запуска "Северного потока 2", но этот вопрос зависит от объемов будущих европейских закупок и конкурентоспособности альтернативных маршрутов, заявила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Мы готовы к продолжению транзита газа через территорию Украины, но этот вопрос является чисто коммерческим", - сказала Захарова на брифинге в Москве.

Она подчеркнула, что он "зависит от многих факторов, включая объемы будущих европейских закупок и конкурентоспособности альтернативных маршрутов".

Кроме того, говоря о попытках увязать начало нормального функционирования "Северного потока 2" с "другими сюжетами", Захарова отметила, что в Москве "продолжают рассматривать их в качестве примера абсолютно неправомерной политизации энергетического сотрудничества, которая коренным образом противоречит рыночным принципам".

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]