Россия готова продолжать транзит газа через Украину - МИД РФ

Россия не намерена прекращать транзит газа через территорию Украины после запуска "Северного потока 2", но этот вопрос зависит от объемов будущих европейских закупок и конкурентоспособности альтернативных маршрутов, заявила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Мы готовы к продолжению транзита газа через территорию Украины, но этот вопрос является чисто коммерческим", - сказала Захарова на брифинге в Москве.
Она подчеркнула, что он "зависит от многих факторов, включая объемы будущих европейских закупок и конкурентоспособности альтернативных маршрутов".
Кроме того, говоря о попытках увязать начало нормального функционирования "Северного потока 2" с "другими сюжетами", Захарова отметила, что в Москве "продолжают рассматривать их в качестве примера абсолютно неправомерной политизации энергетического сотрудничества, которая коренным образом противоречит рыночным принципам".
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