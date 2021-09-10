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СНГ 10.09.2021 02:40

Власти Молдавии вводят ЧП в области здравоохранения из-за роста заболеваемости коронавирусом с 11 сентября по 31 октября

В Молдавии с 11 сентября по 31 октября будет действовать чрезвычайное положение в области здравоохранения, заявила министр здравоохранения Алла Немеренко.

По ее словам, с 11 сентября граждане старше 18 лет смогут участвовать в мероприятиях на открытом воздухе (спектакли, фестивали и т. д.) или в закрытых помещениях (ночные клубы, театры, концертные залы и т. д.) только при предъявлении определенных документов. Речь идет о свидетельстве о полной вакцинации или отрицательный результата теста на COVID-19, сделанного не позднее трех дней. Разрешено предъявить сертификат, подтверждающий наличие антител, который действует на протяжении 90 дней.

В Молдавии процесс вакцинации начался 2 марта. Из 3,2 млн. граждан вакцинировано более 1,3 млн. человек, более 700 тыс. из них - двумя дозами. После начала вакцинации распространение коронавируса значительно снизилось - от 1,5-2 тыс. случаев до 100 случаев в день. Однако с начала августа наметился рост случаев заражения. В конце августа стали регистрировать до 500 и более случаев в день.

Общее число зафиксированных случаев COVID-19 в Молдавии составляет 272 325, 260 508 человек вылечилось, 6466 - скончались.

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Тэги: МОЛДАВИЯ, КОРОНАВИРУС, ЧП


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]