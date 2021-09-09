Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0084 RUR   0.0232 GBR   2.3391 TRY   0.2007

Цена на нефть

08.09 $/bbl   WTI 69.30 0.95 Brent 72.60 0.91

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 09.09.2021 22:33

ВМС США создали спецотряд беспилотников для действий в Персидском заливе

Пятый флот ВМС США, в зону ответственности которого, в частности, входит Персидский залив, сформировал оперативную тактическую группу беспилотников для действий в этом районе, сообщили в четверг западные СМИ.

"Наиболее важный аспект того, почему мы это делаем, состоит в том, что так мы можем развивать и интегрировать беспилотные системы и искусственный интеллект как средства выполнения двух задач", - говорится в заявлении командующего Пятым флотом Брэдли Купера, который также возглавляет ВМС Центрального командования США.

"Первое - улучшить нашу осведомленность об обстановке на море, и второе - усилить сдерживание", - уточнил он.

Как указывают СМИ, информация о создании новой группы Пятого флота поступила на фоне того, что аналитики называют "тайной войной" между Ираном и Израилем, которая привела к серии атак на суда, связанные с этими странами, в районе Персидского залива.

Так, в июле 2017 года танкер Mercer Street, следовавший без груза из Дар-эс-Салама в Эль-Фуджайру, подвергся нападению на севере Индийского океана. В результате погибли два члена экипажа.

Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет заявил, что именно Иран несет ответственность за нападение в Индийском океане на Mercer Street, и израильская разведка имеет доказательства этого. В свою очередь министры иностранных дел стран G7 осудили атаку на танкер Mercer Street, отметив, что все данные указывают на то, что за ней стоит Иран.

Власти Ирана отвергли причастность к атаке на танкер в Индийском океане.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: США, ЗАЛИВ, БЕСПИЛОТНИКИ, СОЗДАНИЕ


Похожие новости


Рухани заявил, что Иран будет защищать Персидский залив Иран призвал США воздерживаться от провокаций в Персидском заливе Глава МИД Ирана сравнил обстановку в регионе Персидского залива с готовым полыхнуть спичечным коробком Зариф сомневается в способности США сформировать коалицию в Персидском заливе США пытаются сделать Персидский залив небезопасным для Ирана - Зариф Пентагон выступил против наращивания американских сил в Персидском заливе - СМИ

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]