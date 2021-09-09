ВМС США создали спецотряд беспилотников для действий в Персидском заливе

Пятый флот ВМС США, в зону ответственности которого, в частности, входит Персидский залив, сформировал оперативную тактическую группу беспилотников для действий в этом районе, сообщили в четверг западные СМИ.
"Наиболее важный аспект того, почему мы это делаем, состоит в том, что так мы можем развивать и интегрировать беспилотные системы и искусственный интеллект как средства выполнения двух задач", - говорится в заявлении командующего Пятым флотом Брэдли Купера, который также возглавляет ВМС Центрального командования США.
"Первое - улучшить нашу осведомленность об обстановке на море, и второе - усилить сдерживание", - уточнил он.
Как указывают СМИ, информация о создании новой группы Пятого флота поступила на фоне того, что аналитики называют "тайной войной" между Ираном и Израилем, которая привела к серии атак на суда, связанные с этими странами, в районе Персидского залива.
Так, в июле 2017 года танкер Mercer Street, следовавший без груза из Дар-эс-Салама в Эль-Фуджайру, подвергся нападению на севере Индийского океана. В результате погибли два члена экипажа.
Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет заявил, что именно Иран несет ответственность за нападение в Индийском океане на Mercer Street, и израильская разведка имеет доказательства этого. В свою очередь министры иностранных дел стран G7 осудили атаку на танкер Mercer Street, отметив, что все данные указывают на то, что за ней стоит Иран.
Власти Ирана отвергли причастность к атаке на танкер в Индийском океане.
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