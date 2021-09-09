Германия открывает посольство в Триполи, которое не работало с 2014 года

Германия была и остается активным партнером Ливии, Берлин снова открывает посольство в Триполи, которое не работало с 2014 года, заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас.
"Открытием посольства мы хотим показать, что Германия была и остается активным партнером Ливии. Мы снова хотим иметь голос на месте, в Триполи", - сказал Маас, который в четверг посещает Ливию, его цитирует МИД ФРГ в твиттере.
Маас считает, что за последние два года Ливия достигла прогресса в послевоенном урегулировании. По его словам, страна нуждается в стабильности, выборах и формировании политических институтов.
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