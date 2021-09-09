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Дальнее зарубежье 09.09.2021 23:40

Германия открывает посольство в Триполи, которое не работало с 2014 года

Германия была и остается активным партнером Ливии, Берлин снова открывает посольство в Триполи, которое не работало с 2014 года, заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас.

"Открытием посольства мы хотим показать, что Германия была и остается активным партнером Ливии. Мы снова хотим иметь голос на месте, в Триполи", - сказал Маас, который в четверг посещает Ливию, его цитирует МИД ФРГ в твиттере.

Маас считает, что за последние два года Ливия достигла прогресса в послевоенном урегулировании. По его словам, страна нуждается в стабильности, выборах и формировании политических институтов.

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Тэги: ГЕРМАНИЯ, ЛИВИЯ, ПОСОЛЬСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]