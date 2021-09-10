Манат подешевел к евро и к рублю

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) официальный курс маната по отношению к доллару на 10 сентября сохранил 1,7 манат/$1, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центробанке.
Официальный курс маната по отношению к евро на 10 сентября ЦБА установил на уровне 2,0110 манат/1EUR (9 сентября - 2,0084 манат/1EUR).
Центробанк официальный курс маната по отношению к российскому рублю на 10 сентября установил на уровне 0,0233 манат/1RUB (9 сентября - 0,0232 манат/1RUB).
Б.Рустамбеков
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