Министр Таро Коно объявил о своем участии в выборах на пост лидера правящей партии Японии

Бывший глава МИД Японии и экс-министр обороны Таро Коно, занимающий в настоящее время позицию министра по делам административной реформы, объявил в пятницу о своем участии в выборах на пост главы Либерально-демократической партии (ЛДП), сообщает японское агентство Kyodo News.

Коно стал третьим членом партии, выдвинувшим свою кандидатуру. Ранее о намерении побороться за пост главы партии сообщили бывший глава МИД Японии Фумио Кисида и бывший министр внутренних дел и коммуникаций Санаэ Такаити.

По информации Kyodo News, Коно лидировал в опросах населения как кандидат на пост премьер-министра страны еще до того, как официально выдвинул свою кандидатуру. Он считается одним из наиболее ориентированным на реформы политиком в консервативной ЛДП.

На прошлой неделе нынешний премьер-министр страны Ёсихидэ Суга объявил, что не будет учувствовать в грядущих выборах. В последнее время его и его правительство критиковали за неэффективную борьбу с пандемией коронавируса COVID-19. По информации издания The Japan Times, в августе рейтинг одобрения действующего премьер-министра опустился до 31,8%.

Выборы нового главы партии пройдут 29 сентября.