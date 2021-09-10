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АПК 10.09.2021 12:51

Экспортная пошлина на пшеницу из РФ с 15 сентября повысится до $52,5 с 46,5 за тонну - Минсельхоз

Экспортная пошлина на пшеницу с 15 сентября повысится до $52,5 за тонну с $46,5 (эта ставка действует по 14 сентября), следует из данных Минсельхоза РФ.

Пошлина на ячмень возрастет до $33,1 с $26,1 за тонну, на кукурузу - снизится до $49 с $51,1.

Эти ставки будут действовать по 21 сентября.

Размер пошлин рассчитан на основе индикативных цен. На пшеницу цена составила $275 за тонну ($266,5 неделей ранее), на ячмень - $232,3 за тонну ($222,4), на кукурузу - $255 за тонну ($258,1).

РФ со 2 июня ввела механизм зернового демпфера, который предусматривает плавающие пошлины на экспорт пшеницы, кукурузы и ячменя и возврат полученных от них средств на субсидирование сельхозпроизводителей.

Размер пошлин рассчитывается еженедельно на основе ценовых индикаторов, основанных на ценах экспортных контрактов, которые регистрируются на "Московской бирже". Цена отсечения по пшенице составляет $200 за тонну, по кукурузе и ячменю - $185 за тонну. Размер пошлины составляет 70% от превышения этого показателя.

По оценке Минсельхоза, экспорт зерна в минувшем сельхозгоду (закончился 30 июня) превысил 48 млн тонн. Прогноз на наступивший сельхозгод - 51 млн тонн.

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Тэги: РОССИЯ, ЗЕРНО, ЭКСПОРТ, ПОШЛИНЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]