Экспортная пошлина на пшеницу из РФ с 15 сентября повысится до $52,5 с 46,5 за тонну - Минсельхоз

Экспортная пошлина на пшеницу с 15 сентября повысится до $52,5 за тонну с $46,5 (эта ставка действует по 14 сентября), следует из данных Минсельхоза РФ.
Пошлина на ячмень возрастет до $33,1 с $26,1 за тонну, на кукурузу - снизится до $49 с $51,1.
Эти ставки будут действовать по 21 сентября.
Размер пошлин рассчитан на основе индикативных цен. На пшеницу цена составила $275 за тонну ($266,5 неделей ранее), на ячмень - $232,3 за тонну ($222,4), на кукурузу - $255 за тонну ($258,1).
РФ со 2 июня ввела механизм зернового демпфера, который предусматривает плавающие пошлины на экспорт пшеницы, кукурузы и ячменя и возврат полученных от них средств на субсидирование сельхозпроизводителей.
Размер пошлин рассчитывается еженедельно на основе ценовых индикаторов, основанных на ценах экспортных контрактов, которые регистрируются на "Московской бирже". Цена отсечения по пшенице составляет $200 за тонну, по кукурузе и ячменю - $185 за тонну. Размер пошлины составляет 70% от превышения этого показателя.
По оценке Минсельхоза, экспорт зерна в минувшем сельхозгоду (закончился 30 июня) превысил 48 млн тонн. Прогноз на наступивший сельхозгод - 51 млн тонн.
Cпецназ Азербайджана и Турции успешно выполнил задачи по нейтрализации террористов на море
ВВС Азербайджана и Турции успешно выполнили задачи по уничтожению средств ПВО условного противника
ПВО армии Азербайджана в Нахчыване провели комплексные учения с привлечением авиации
Азербайджан постепенно открывает границы, это положительно скажется на турпотоке - ГАТ
Среднемесячная номинальная заработная плата в Азербайджане составила $428,5
Таиланд с 1 октября планирует открыть для иностранных туристов Бангкок и Паттайю
MIDA направит более 210 тыс. манатов на подготовку проектной документации ЖК в Лянкаране
Президент Азербайджана выделил 1,4 млн манатов на бурение артезианских скважин в 7 районах
СХПП направит около 8,7 млн манатов на проектные работы в Агдамском промпарке
Экс-президент Португалии Жоржи Сампайю скончался в возрасте 81 года
Украина проведет масштабные маневры в конце сентября
Глава МИД Испании отправился Пакистан, чтобы обсудить эвакуацию людей из Афганистана
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
Азербайджан для Великобритании один из самых перспективных партнеров
Вусал Гасымлы: Строительный бум в Карабахе может оживить всю экономику Азербайджана
Yelo Bank наградили Сертификатом «Фонда Возрождения Карабаха»
Бакинская высшая школа нефти совместно с ICESCO запускают пилотный проект
Будущие школьники Хачмаза приняли участие в акции, организованной Русским домом в Баку (РИКЦ)
В Азербайджане осенью пройдут 4 международные выставки
В Баку в июне пройдут международные выставки в сфере АПК
Azexport организует международный форум Baku Transit Forum 2021: Smart City
Мировые СМИ, как ни в чем не бывало, продолжают ссылаться на армянские источники и ньюсмейкеров, позабыв их 44-дневное фейкометство – политолог
Ключевые приоритеты Узбекистана по всестороннему развитию транспортных коридоров в Центральной Азии
Баку и дальше будет жестко пресекать попытки нового правительства Пашиняна «играть в пятнашки» в вопросе Карабаха – российский политолог