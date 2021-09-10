Лукашенко о переговорах с Путиным: таких шагов мы ещё не предпринимали

Президенты Белоруссии и России на переговорах в Москве 9 сентября достигли беспрецедентных договоренностей, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с председателем Следственного комитета России Александром Бастрыкиным.

"Хорошие были вчера мероприятия на уровне президентов Беларуси и России. Мы о многом договорились, это очень серьезные договоренности. Таких шагов мы еще не предпринимали, как за эти три года подготовки и выдачи этих союзных программ", - подчеркнул Лукашенко. Его цитирует госагентство БелТА в пятницу.

По словам президента, очень важное место во время переговоров заняли вопросы обеспечения безопасности.

"Все время следственные органы у нас были в теме. Мы договорились с президентом России, что мы всячески будем в это непростое время поддерживать наших следователей. И международная обстановка к этому подталкивает: поток беженцев, наркотики захлестывают Россию и Беларусь. Поэтому роль органов следствия, предварительного дознания очень возрастает. Будем работать вместе, на нас вы всегда можете рассчитывать", - заверил он.

Говоря о взаимодействии следственных органов двух стран, Лукашенко отметил налаженный обмен опытом между сторонами.

"Я благодарен, что на любом уровне любая просьба выполняется мгновенно со стороны России: поделятся опытом, знаниями, материальной базой и помогут, если нужно где-то провести какие-то мероприятия", - добавил он.

Встреча Лукашенко с Бастрыкиным прошла накануне профессионального праздника белорусских следователей: 12 сентября отмечается День сотрудника органов предварительного следствия.