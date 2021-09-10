Среднегодовая инфляция в Азербайджане ускорилась до 4,8%

В Азербайджане в августе 2021 года зафиксирована инфляция на уровне 0,5% против инфляции в июле на уровне 0,9%, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Госкомитете по статистике.
"Инфляция в Азербайджане в августе 2021 года составила 0,5%. При этом цены на продовольственные товары, напитки и табак в августе выросли на 0,8%, на непродовольственные товары - на 0,3%, услуги подорожали на 0,2%", - отметили в Госкомстате.
Среднегодовая инфляция в Азербайджане на конец августа 2021 года составила 4,8% (на конец июля 2021 года - 4,5%). В том числе, среднегодовая инфляция по продовольственным товарам на конец августа составила 5,4%, по непродовольственным товарам - 4,2%, услугам - 4,2%.
Согласно прогнозам Минэкономики, среднегодовая инфляция в Азербайджане по итогам 2021 года составит 4,9% против 2,8% в 2020 году.
Н.Аббасова
Cпецназ Азербайджана и Турции успешно выполнил задачи по нейтрализации террористов на море
ВВС Азербайджана и Турции успешно выполнили задачи по уничтожению средств ПВО условного противника
ПВО армии Азербайджана в Нахчыване провели комплексные учения с привлечением авиации
Азербайджан постепенно открывает границы, это положительно скажется на турпотоке - ГАТ
Среднемесячная номинальная заработная плата в Азербайджане составила $428,5
Таиланд с 1 октября планирует открыть для иностранных туристов Бангкок и Паттайю
MIDA направит более 210 тыс. манатов на подготовку проектной документации ЖК в Лянкаране
Президент Азербайджана выделил 1,4 млн манатов на бурение артезианских скважин в 7 районах
СХПП направит около 8,7 млн манатов на проектные работы в Агдамском промпарке
Экс-президент Португалии Жоржи Сампайю скончался в возрасте 81 года
Украина проведет масштабные маневры в конце сентября
Глава МИД Испании отправился Пакистан, чтобы обсудить эвакуацию людей из Афганистана
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
Азербайджан для Великобритании один из самых перспективных партнеров
Вусал Гасымлы: Строительный бум в Карабахе может оживить всю экономику Азербайджана
Yelo Bank наградили Сертификатом «Фонда Возрождения Карабаха»
Бакинская высшая школа нефти совместно с ICESCO запускают пилотный проект
Будущие школьники Хачмаза приняли участие в акции, организованной Русским домом в Баку (РИКЦ)
В Азербайджане осенью пройдут 4 международные выставки
В Баку в июне пройдут международные выставки в сфере АПК
Azexport организует международный форум Baku Transit Forum 2021: Smart City
Мировые СМИ, как ни в чем не бывало, продолжают ссылаться на армянские источники и ньюсмейкеров, позабыв их 44-дневное фейкометство – политолог
Ключевые приоритеты Узбекистана по всестороннему развитию транспортных коридоров в Центральной Азии
Баку и дальше будет жестко пресекать попытки нового правительства Пашиняна «играть в пятнашки» в вопросе Карабаха – российский политолог