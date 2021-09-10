Среднегодовая инфляция в Азербайджане ускорилась до 4,8%

В Азербайджане в августе 2021 года зафиксирована инфляция на уровне 0,5% против инфляции в июле на уровне 0,9%, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Госкомитете по статистике.

"Инфляция в Азербайджане в августе 2021 года составила 0,5%. При этом цены на продовольственные товары, напитки и табак в августе выросли на 0,8%, на непродовольственные товары - на 0,3%, услуги подорожали на 0,2%", - отметили в Госкомстате.

Среднегодовая инфляция в Азербайджане на конец августа 2021 года составила 4,8% (на конец июля 2021 года - 4,5%). В том числе, среднегодовая инфляция по продовольственным товарам на конец августа составила 5,4%, по непродовольственным товарам - 4,2%, услугам - 4,2%.

Согласно прогнозам Минэкономики, среднегодовая инфляция в Азербайджане по итогам 2021 года составит 4,9% против 2,8% в 2020 году.

Н.Аббасова