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Макроэкономика 10.09.2021 13:12

Промпроизводство в Азербайджане в январе-августе увеличилось на 2,6%

Объем промышленного производства в Азербайджане в январе-августе 2021 года составил 31,2 млрд манатов, что на 2,6% выше показателя аналогичного периода 2020 года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Госкомитете по статистике.

В отчетный период спад объема производства в нефтяном секторе составил 0,3%, рост производства промпродукции в ненефтяном секторе - 18,4%.

В январе-августе 2021 года 62,5% объема производства пришлось на добывающую промышленность, 31,6% - перерабатывающую, 5% - сферу производства и распределения электроэнергии, газа и пара, 0,9% - сферу водоснабжения, очистки и переработки отходов.

В структуре перерабатывающей промышленности за отчетный период рост зафиксирован в ремонте и установке машин и оборудования (+74,3%), в производстве строительных материалов (+64,3%), фармацевтической продукции (+62,1), кожи, кожаных изделий и обуви (+56,1%), табачных изделий (+55,1%), электрооборудования (+53,4%), продукции текстильной промышленности (+52,5%), производстве компьютеров, электронной и оптической продукции (+44,9%), бумаги и картона (+28,9%), резиновых и пластмассовых изделий (+17,5%), продукции металлургической промышленности (+17,3%), готовых металлических изделий (+10,3%), нефтепродуктов (+8,7%), продукции пищевой промышленности (+6,2%), химпродукции (+5,8%), напитков (+2,9%), в производстве машин и оборудования (+1,8%).

Спад имел место в производстве: продукции деревообработки и изделий из дерева (-4,9%), мебели (-5,8%), автомобилей, прицепов, полуприцепов (-38,5%), полиграфической продукции (-40,5%), прочих транспортных средств (-69,8%).

В сфере производства и распределения электроэнергии, газа и пара увеличение объемов производства по итогам января-августа 2021 года составило 5,4%, в сфере водоснабжения, очистки и переработки отходов - на 11%.

Промпроизводство в Азербайджане в 2020 году сократилось на 5% на фоне ограничений из-за COVID-19 и сокращения добычи нефти в рамках сделки ОПЕК+.

Н.Аббасова

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ПРОМПРОИЗВОДСТВО, СТАТИСТИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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