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Дальнее зарубежье 10.09.2021 13:17

В Египте зафиксирован самый высокий с конца июня суточный прирост новых случаев COVID-19

В Египте за сутки выявили 413 случаев заражения коронавирусом, что стало самым высокий приростом в стране с конца июня, сообщают арабские СМИ.

Последний раз этот показатель в Египте превышал отметку в 400 случаев - 26 июня, тогда зафиксировали 409 случаев. А 23 июня в Египте зафиксировали 466 случаев заражения коронавирусной инфекцией.

Заболеваемость в Египте растет на протяжении последних недель, местные власти связывают ухудшение ситуации с распространяющимся в стране штаммом "дельта".

За время пандемии в Египте выявили свыше 292 тыс. случаев заражения коронавирусом, около 16,8 тыс. из них имели летальный исход.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: ЕГИПЕТ, КОРОНАВИРУС, СИТУАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]