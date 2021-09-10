В Египте зафиксирован самый высокий с конца июня суточный прирост новых случаев COVID-19

В Египте за сутки выявили 413 случаев заражения коронавирусом, что стало самым высокий приростом в стране с конца июня, сообщают арабские СМИ.

Последний раз этот показатель в Египте превышал отметку в 400 случаев - 26 июня, тогда зафиксировали 409 случаев. А 23 июня в Египте зафиксировали 466 случаев заражения коронавирусной инфекцией.

Заболеваемость в Египте растет на протяжении последних недель, местные власти связывают ухудшение ситуации с распространяющимся в стране штаммом "дельта".

За время пандемии в Египте выявили свыше 292 тыс. случаев заражения коронавирусом, около 16,8 тыс. из них имели летальный исход.