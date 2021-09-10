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Социум 10.09.2021 13:50

Среднемесячная номинальная заработная плата в Азербайджане составила $428,5

Среднемесячная номинальная заработная плата в Азербайджане в январе-июле 2021 года составила 728,5 манат ($428,5 по текущему курсу - ИФ-Аз), что на 1,8% больше показателя по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Госкомстате.

При этом среднемесячная номинальная заработная плата в Азербайджане на 1 июля 2021 года составляла 724,4 маната ($426,1), на 1 июня 2021 года - 724 маната ($425,9), 1 мая 2021 года - 722,3 манат ($424,9), на 1 апреля 2021 года - 713,2 манат ($419,5), 1 марта 2021 года - 692,3 манат ($407,2), 1 февраля 2021 года - 690,9 манат ($405,9), на 1 января 2021 года - 707,3 манат ($416,1).

По данным статистики, общее число наемных работников, занятых в экономической сфере Азербайджана, по состоянию на 1 августа 2021 года составило 1 млн 689,7 тыс. человек (на 1 июля - 1 млн 690,6 тыс. человек), что на 8,5 тыс. человек или 0,5% меньше, чем годом ранее. Из них 905,4 тыс. человек составили лица, работающие в государственном секторе экономики, 784,3 тыс. человек - в частном.

При этом 19,2% работников заняты в сфере образования, 18,6% - торговле, ремонте автотранспортных средств, 12,8% - промышленности, 8,2% - социальных и медицинских услуг, оказываемых населению, 7,6% - строительстве, 6,6% - госуправлении, обороне и соцобеспечении, 4,4% - транспорта и складского хозяйства, 3,5% - профессиональной, научной и технической деятельности, 3,4% - сельского, лесного и рыбного хозяйства, 1,8% - финансовой и страховой деятельностью, 13,9% - прочих сферах экономики.

Э.Шафиев

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Тэги: ГОСКОМСТАТ, ЗАРПЛАТА, СРЕДНЯЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]