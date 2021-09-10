Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.011 RUR   0.0233 GBR   2.3543 TRY   0.2012

Цена на нефть

09.09 $/bbl   WTI 68.14 -1.16 Brent 71.45 -1.15

Погода в Баку

  ночь день

СНГ 10.09.2021 14:15

Украина проведет масштабные маневры в конце сентября

Стратегические командно-штабные военные учения оборонного характера "Объединенные усилия-2021" пройдут с 22 по 30 сентября на всех основных военных полигонах Украины, а также в акватории Черного и Азовского морей, заявил главком украинских вооруженных сил Валерий Залужный.

"Стратегические командно-штабные учения "Объединенные усилия - 2021" - учения оборонного характера, направленные на защиту Украины, повышение ее оборонного потенциала и совместимости с вооруженными силами государств-партнеров", - цитирует в пятницу пресс-служба украинского генштаба слова Залужного.

Согласно сообщению, при подготовке были учтены современные подходы к применению войск стран НАТО, опыт вооруженных конфликтов последних лет, включая войну в Донбассе.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: УКРАИНА, АРМИЯ, УЧЕНИЯ


Похожие новости


Зеленский предложил увеличить на 11 тыс. человек численность вооруженных сил Украины Порошенко обвинил нынешнее руководство Украины в невнимании к развитию ВСУ Военная прокуратура и СБУ не покрывают незаконные схемы в оборонном комплексе - генпрокурор Украины Порошенко призвал НАБУ расследовать публикацию о коррупции в армии Свыше 70 модернизированных танков Т-72 поступят в этом году в украинскую армию Министр обороны Украины оценил военную группировку в Донбассе в 34 тыс. человек

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]